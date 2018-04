Monago considera que los PGE "no deben ser objeto" de un "bloqueo injusto" por parte del PSOE

Publicado 04/04/2018 12:23:58 CET

BADAJOZ, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "no deben ser objeto" de "un bloqueo injusto" por parte del PSOE, cuyos miembros "no pueden ser rehenes del 'no es no'" dado que dicho "'no es no'", en su opinión, afecta "muy directamente" a unas cuentas "comprometidas" con la comunidad extremeña.

En rueda de prensa en Badajoz para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 presentado este pasado martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Monago ha aseverado que son unos presupuestos "comprometidos con Extremadura", al tiempo que ha resaltado que reflejan un porcentaje de inversión "real" del Estado en la región extremeña sobre el total nacional del 3,81 por ciento.

Un porcentaje que ha tildado de "histórico", a la vez que ha resaltado que la inversión por habitante en Extremadura alcanzará este año el "nivel más alto de los últimos siete años" y que, en materia ferroviaria, "es la mayor de todo el país por habitante". "Aquí se ha estado reivindicando mucho la inversión en materia de infraestructuras ferroviarias, y es la más alta de todo el país en relación a los habitantes", ha resaltado Monago.

