El norte de la provincia de Cáceres, en aviso amarillo este miércoles y jueves por temperaturas de 4 grados bajo cero

Publicado 07/02/2018 7:16:34 CET

CÁCERES/ MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres permanece este miércoles y jueves, 7 y 8 de febrero, en aviso amarillo por bajas temperaturas, que podrán llegar a los cuatro grados bajo cero.

En concreto, el aviso amarillo por temperaturas mínimas permanece activo de 2,00 a 10,00 horas, tanto de este miércoles como del jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante esta previsión, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta, y recomienda a los ciudadanos no realizar viajes a no ser que sea necesario, y de hacerlo, no viajar solo y en transporte público.

En caso de viajar en coche particular, el 112 aconseja llevar cadenas, el depósito de combustible lleno y un teléfono móvil, así como evitar conducir de noche.

También aconseja a los ciudadanos el 112 de Extremadura tener material de calefacción en casa, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, y en caso de necesitar algún tipo de asistencia llamar al teléfono 112.

ALERTAS EN TODO EL DÍA

En toda España, un total de 42 provincias tendrá este miércoles aviso de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por temperaturas mínimas, nevadas, aludes, viento o fenómenos costeros.

Así, el riesgo importante por nevadas afectará este miércoles a Asturias, Burgos, Cantabria, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, mientras que el aviso será amarillo en Lugo, León, Palencia, La Rioja, Navarra, Gran Canaria, La Palma y Tenerife.

Además, bien amarillo bien naranja, el riesgo por temperaturas mínimas afectará a 31 provincias. En concreto, tendrán riesgo importante por valores de -8 a -10 grados centígrados en Huesca, Lérida y Albacete. En el resto, el aviso es amarillo, ya que las mínimas pueden alcanzar en torno a -6 grados centígrados. El aviso afecta a Lugo, Orense, toda Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Cáceres, Barcelona, Gerona, Lérida, Madrid y Murcia.

El viento afectará con aviso naranja a las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, ya que podrán tener vientos de hasta 90 kilómetros por hora y con aviso amarillo al resto de las islas del archipiélago canario y a Gerona, donde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Asimismo, los fenómenos costeros tendrán con riesgo importante a La Coruña, Gerona, Mallorca, Menorca y con aviso amarillo a las dos provincias de Canarias, Pontevedra, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y Tarragona.

Por su parte, los aludes han motivado el aviso amarillo en Huesca, Lérida, Gerona y Barcelona.

En general, este miércoles la AEMET ha pronosticado que nevará en cotas muy bajas del extremo norte peninsular y que en Canarias podrá haber precipitaciones localmente fuertes, y de nieve en zonas altas. En general se producirán heladas en todo el interior peninsular y soplarán rachas de viento muy fuertes en Canarias.

En concreto, se espera que continúen las precipitaciones en el norte de Galicia, Cantábrico, Navarra y La Rioja, con ligera probabilidad de que afecten también, de forma débil, a otros puntos del extremo norte peninsular, y del norte de los sistemas central e ibérico.

En Baleares y extremo nordeste de Cataluña también se esperan precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde y serán probables las precipitaciones en Melilla y en el área del Estrecho.

En el resto de la Península se espera una jornada poco nubosa o con intervalos nubosos en el resto de la Península. El cielo estará nuboso con precipitaciones en Canarias, que podrían ir acompañadas de tormenta en el este y serán más probables e intensas en la segunda mitad del día, cuando podrían ser localmente fuertes.

Respecto a la cota de nieve, la AEMET señala que se situará en torno a 100 o 500 metros en el norte de la Península y no se descarta que ocasionalmente alcance el nivel del mar en el litoral cantábrico oriental. En Canarias nevará en torno a 1700 metros.

Este miércoles, las temperaturas seguirán muy bajas y habrá heladas generalizadas en el interior peninsular, fuertes en zonas de montaña y en páramos del interior. Se mantendrán por debajo de los valores normales en todo el país.

Finalmente los vientos soplarán de componente norte y con carácter fuerte o con intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, bajo Ebro, Ampurdán, Canarias y este de Baleares. También se prevén rachas muy fuertes en zonas de Canarias.