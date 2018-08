El Gobierno canario a Sánchez sobre el techo de gasto: "No claudicaremos ni nos pondremos de rodillas"

Publicado 27/08/2018 14:52:54 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha advertido este lunes al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre su posición respecto al techo de gasto para 2019 y ha rechazado "claudicar", mirar para otro lado, hacer "políticas seguidistas" o ponerse "de rodillas" cuando se trata de "los intereses de Canarias".

Barragán rechazó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno deliberante de este lunes que el Ejecutivo autonómico esté en fase de "confrontación" con el Gobierno del PSOE, pero advirtió que "no hay que confundir eso con una política claudiquista o de rodillas".

"No estamos instalados en la confrontación sino en el diálogo, pero si eso significa claudicar cuando se trata de los intereses de Canarias, le digo: No, no y no", aseveró.

La consejera de Hacienda canaria, Rosa Dávila, precisó que su Ejecutivo "no está en contra" de dar más "oxígeno" financiero a algunas comunidades que han incumplido sus objetivos de estabilidad, pero remarcó que las regiones "cumplidoras", como la canaria, necesitan "una alternativa".

DÁVILA: "EL ESFUERZO DE DISCIPLINA TIENE QUE TENER UN RECONOCIMIENTO"

"El esfuerzo de disciplina con ese cumplimiento tiene que tener un reconocimiento. De ahí la importancia de tramitación de la Ley de estabilidad, que puede ser un antes y un después, para todas las administraciones canarias, incluidos cabildos y ayuntamientos", aseveró.

Así, recordó que los ayuntamientos "llevan 6 años en superávit" y lamentó que "en vez de volcarse en la ciudadanía" se dediquen "a compensar las desviaciones de la Administración General del Estado", sin la mayoría de competencias de índole social, como sanidad o educación.

Dávila dijo que su Gobierno está intentando "llegar a acuerdos" con otros partidos políticos y administraciones en la defensa de "la flexibilización" para Canarias de ese techo de gasto, algo que se mostró confiada en "poder encontrar con varios".

DÁVILA CIFRA EN EL 96,6% LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SU GOBIERNO

También defendió la consejería de Hacienda de Canarias el grado de ejecución presupuestaria de Canarias, que cifró en el 96,6 por ciento en 2018, "muy por encima de muchas instituciones, incluidos algunos cabildos y ayuntamientos". "Eso es buena gestión y los que confundan superávit con mala gestión tienen un problema", remarcó.

Barragán culminó al respecto pidiendo que "no" se haga "demagogia" con las transferencias y se hable de mala gestión "por no gastar el dinero de 12 meses en 3". "Si nos ingresan el dinero en septiembre lo lógico es que haya un periodo de 12 meses a partir de entonces para gastar los fondos, y eso tiene que aparecer en cada presupuesto". Pero siempre habrá alguno, lamentó, que critiquen al Gobierno por no haber gastado el dinero "que la semana pasada nos ingresó el Estado".