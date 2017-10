Artículo 155 Cataluña | Directo: el Gobierno aprueba hoy medidas tras respuesta de Puigdemont

Actualizado 21/10/2017 9:54:00 CET

MADRID, 21 Oct. (EDIZIONES) -

El Consejo de Ministros aprobará este sábado en una reunión extraordinaria medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad" en Cataluña, "recuperar la convivencia pacífica" y "frenar el deterioro de la inseguridad política y jurídica".

La reunión del Consejo de Ministros se produce después de que Carles Puigdemont haya respondido al requerimiento del Gobierno reiterando su oferta de diálogo sobre Cataluña y planteando la posibilidad de que se declare la independencia: "El Parlament podrá proceder a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre", ha dicho en su carta el presidente catalán.