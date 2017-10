Independencia Cataluña, última hora | Directo: respuesta de Puigdemont a Rajoy

Actualizado 19/10/2017 7:51:05 CET

MADRID, 19 Oct. (EDIZIONES) -

Este jueves expira el plazo del Gobierno al presidente de la Generalitat, Carle Puigdemont, para que concrete si declaró la independencia el martes 10 de octubre en el Parlamento catalán y le amenaza con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En caso de que la respuesta sea 'sí' o sea ambigua, el Gobierno activará la segunda fase del 155 para impulsar medidas concretas con el objetivo de "recuperar la autonomía de Cataluña". El presidente del Gobierno prevé viajar este jueves a las 14.00 horas a Bruselas para participar en el Consejo Europeo y se espera que comparezca en el Palacio de la Moncloa antes de su marcha.