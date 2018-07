Tres de los términos más buscados en Google por los españoles conducen a YouTube

Actualizado 10/12/2008 18:16:58 CET

MADRID, (OTR/PRESS)

Los españoles somos vagos a la hora de teclear en el navegador web. Seguramente no haya un sólo internauta en el mundo que no conozca la dirección del portal de intercambio de vídeos más visitado del mundo: www.youtube.com. Sin embargo, si se escribe el término clave en la caja de búsqueda de Google, el usuario se ahorra teclear ocho caracteres. Por eso se ha convertido, al igual que el año pasado, en el término más buscado de Google. Más aún, dos términos que están en el 'Top 10' tienen como resultado en su primer enlace a YouTube: 'You' y 'Videos'. Bibiana Aído, Rafael Nadal y el programa 'Fama' encabezan otros ránkings temáticos.

Google hizo hoy público su 'Zeitgeist', que en alemán significa "el espíritu del tiempo", es decir, su particular listado con los términos más buscados del año. Dado que es la web más visitada de nuestro país (Según el portal de medición de tráfico on-line Alexa.com), este 'ranking' resulta un instrumento muy fiable a la hora de observar los gustos y los intereses más habituales de los españoles en la Red. Y, si por un lado está claro que nos gusta YouTube, por otro también sale a relucir que si podemos ahorrar "tecleo", bienvenido sea.

"Si pongo 'YouTube' en la caja del buscador, me ahorro escribir antes 'www.' y '.com', después", piensan a diario los millones de usuarios de Google que en España. Y lo mismo con el correo, el periódico... Sólo así se explica que seis de los términos más buscados en el buscador más popular de Internet en nuestro país sean servicios o páginas de información con sus propios dominios propios, que en todos los casos es "www.nombre.com".

De esta forma, en la lista de Google, recogida por Otr/press, YouTube ocupa el primer puesto, Hotmail el tercero, Marca el cuarto, Tuenti el sexto y, paradógicamente, el eterno rival de Google en el terreno de los buscadores, Yahoo, el séptimo.

JUEGOS, REDES SOCIALES Y MINISTROS

Sin embargo, también ha término más ambiguos, aunque siempre ligados al entretenimiento y, más concretamente, al ocio digital, como 'juegos' y 'juegos juegos'. En este terreno, llama poderosamente la atención que los dos términos restantes, y que completan la decena de términos populares en Google, son dos que ofrecen a YouTube en su resultado de páginas encontradas directamente en el primer lugar: 'You' y 'Videos'.

Google también reveló otros listados, como los términos más emergentes de 2008, que encabezan el programa de Cuatro 'Fama', la red social 'Tuenti', la web de intercambio de vídeos 'cintube' y otras dos redes sociales: 'Facebook' y 'Hi5'. Sin duda, este tipo de portales están en pleno crecimiento, ya que otras cinco comunidades 2.0 completan este listado: 'fotolog', 'myspace', de nuevo 'YouTube', 'Badoo' y 'loquo'.

En lo que se refiere a series, triunfan más las extranjeras, con 'Héroes', 'Prison Break' y 'Lost' a la cabeza. 'Rafael Nadal', 'Almudena Cid' y 'Pau Gasol' fueron los deportistas más buscados y 'Bibiana Aido', 'Pedro Solbes' y 'María Teresa Fernández de la Vega', los ministros. El 'blog salmón', el 'blog de leopoldo abadía' y el 'blog de lobato' fueron los más solicitados en Google dentro de esta categoría.