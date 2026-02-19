Absuelven al pasajero de un ferri con destino Almería de agresión sexual a una menor por falta de pruebas

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto a un hombre para el que la Fiscalía pedía 15 años de prisión acusado de haber agredido sexualmente a una menor durante un trayecto en ferri con rumbo a Almería al no haber prueba suficiente que permita acreditar la comisión del delito.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, da por probado que el varón de 35 años y sin antecedentes se embarcó el 6 de septiembre de 2023 en un ferri con destino al puerto de Almería en el que también viajaba una menor de 14 años con su familia.

Así, señala que la menor se acostó junto con una de sus hermanas en el suelo de uno de los pasillos del barco, pero no da por acreditado que el acusado, defendido por el abogado Nabil El Meknassi, aprovechara tal circunstancia para arrimarse a ella mientras dormía para agredirla sexualmente.

El tribunal apunta que la declaración de la menor, como principal prueba de cargo, "no colma las exigencias mínimas para destruir la presunción de inocencia" del acusado ya que entró en algunas contradicciones sobre la conducta del varón.

En este sentido, la sentencia recoge los informes médicos y forenses en los que se descarta una agresión sexual en cuanto a que no hay constancia de penetración, lo que unido a las explicaciones que la menor dio a los facultativos en cómo se produjeron los hechos "genera una duda nada desdeñable".

Añade en este punto el tribunal que la falta de un examen de ADN para cotejar con el del acusado les deja "huérfanos de importantes elementos de corroboración", toda vez que tampoco existen más pruebas que permitieran visualizar la situación de un barco atestado de personas "hasta el punto de que la gente 'acampaba' en los pasillos", según declaró uno de los empleados en el juicio.

De otro lado, señalan que el mismo acusado insistió en que él "no hizo nada, que iba durmiendo en su asiento" y que "despertó del golpe que recibió, al parecer por parte de algún familiar de la menor", lo que para el tribunal concuerda con que la identificación del acusado no fuera inmediata dado que la menor, tras salir a tomar el aire, despertó a su hermana para, después, ir a buscar al supuesto agresor.

"Aparte de no ser del todo persistente el testimonio de la menor, el mismo no ha venido acompañado de ninguna evidencia que pueda servir para revestirlo de credibilidad", recalcan en su pronunciamiento absolutorio.