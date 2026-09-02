El acceso en coche a las playas reguladas de Cabo de Gata (Almería) cae un 7,56% en agosto con respecto a 2025

Archivo - Playa de Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso mediante vehículos a motor a las playas de acceso restringido situadas a poniente de San José, en el Cabo de Gata (Almería), ha anotado su mínimo histórico en un mes de agosto al contabilizar la entrada de poco más de 17.000 coches a este espacio protegido, cuya regulación busca preservar el ecosistema en este extremo del parque natural.

Según los datos facilitados a Europa Press por el Gobierno andaluz a partir del servicio prestado por la empresa Torres y González Díaz S.L., la cifra de vehículos ha descendido un 7,56 por ciento con respecto al mismo mes del pasado año, lo que supone 1.395 vehículos menos que en 2025.

En concreto, en el mes de agosto han accedido al espacio franqueado por una barrera un total de 17.050 vehículos frente a los 18.445 que pasaron por el mismo lugar durante el pasado año. No obstante, las cifras revelan la mayor bajada desde 2014 --cuando comenzaron los registros-- siendo el primer mes de agosto que no se alcanzan los 18.000 accesos en vehículo particular.

Conforme a los cálculos del Gobierno andaluz, esta zona delimitada del parque natural habría recibido una media diaria de 550 vehículos para un parking limitado de 399 plazas que se ocupan en rotación, frente a los 595 vehículos de media de agosto de 2025.

Así, mientras que durante agosto del pasado año cada plaza de parking fue ocupada de media casi 1,5 veces al día, la afluencia de este año revela un descenso en la densidad del tráfico, con una caída en la rotación de un 0,11 por ciento al haber entrado, de media, 45 vehículos diarios menos con respecto a 2025.

DESCENSO PROGRESIVO

Las cifras revelan el tercer descenso anual consecutivo en la afluencia de vehículos particulares durante el mes de agosto a esta zona del litoral de Cabo de Gata, donde se ubican algunas de las playas más emblemáticas de la provincia como Mónsul, Genoveses o Cala Carbón, entre otras.

No obstante, la caída en las entradas a esta zona regulada del parque natural, que conlleva el pago de un ticket de seis euros, ha sido progresiva desde 2018, cuando se alcanzó una afluencia máxima en agosto de 24.800 coches. Desde entonces, las cifras han disminuido paulatinamente con ligeros repuntes solo en 2021 y 2024.

En términos medioambientales, el descenso de la afluencia con vehículos a motor implica una reducción de emisiones y polvo en los caminos no asfaltados, menos contaminación acústica y un menor riesgo de siniestros al caer la congestión en las zonas de aparcamiento que dan acceso a las calas.

Las restricciones se mantendrán hasta el próximo 27 de septiembre, conforme la planificación de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Hasta el 6 de septiembre, el horario de acceso seguirá siendo de 8,00 a 20,00 horas, con posibilidad de entrada hasta completar aforo de 8,00 a 11,00 horas y de 14,30 a 16,00 horas, mientras que el resto del periodo la barrera de acceso permanecerá cerrada hasta las 18,30 horas, cuando vuelve a levantarse. Solo se permitirá el paso a nuevos vehículos en función de las plazas libres generadas.

A partir del día 7 de septiembre y hasta el final del periodo de restricciones, el horario de acceso se reducirá de 8,30 a 19,00 horas aunque, durante todo este último tramo del año no habrá horarios delimitados para el acceso y se podrá entrar al parking siempre, salvo por aforo completo.