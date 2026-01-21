El accidente de Adamuz obliga a aplazar la reunión entre la Mesa del Tren de Almería y el presidente de Renfe

Archivo - El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, durante una rueda de prensa. - MESA DEN TREN - Archivo

ALMERÍA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha informado de la suspensión de la reunión que tenía prevista este miércoles en Madrid con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, que finalmente no se ha celebrado a causa del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

El coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, ha explicado que desde la Mesa han mostrado su comprensión ante la modificación de la agenda del máximo responsable de la operadora, dadas las circunstancias derivadas del siniestro.

Según ha trasladado en un comunicado, la secretaría del presidente de Renfe les ha asegurado que en las próximas semanas se les propondrá una nueva fecha para mantener el encuentro, por lo que la plataforma entiende y acepta que la reunión haya quedado aplazada.

El encuentro suspendido se enmarcaba en la ofensiva anunciada por la Mesa para exigir soluciones "urgentes" al servicio ferroviario que presta Renfe en la provincia, después de calificar como "horrible" el funcionamiento del ferrocarril convencional durante 2025.

La reunión, prevista inicialmente para el 21 de enero, tenía como objetivo trasladar directamente a la presidencia de la operadora las quejas por los retrasos recurrentes, averías y deficiencias que han sufrido los usuarios mientras no llega la Alta Velocidad (AV).

En el balance del año realizado hace apenas dos semanas, la Mesa señaló que las obras de la AV avanzaron en la provincia, con la plataforma ejecutada en torno al 85 por ciento, si bien quedaron pendientes actuaciones clave como la licitación de la estación de Vera, la superestructura, las pruebas de los sistemas de seguridad y la finalización del soterramiento de Lorca, aún sin una fecha concreta.

En cuanto al servicio convencional, la Mesa criticó retrasos continuados, averías y falta de refuerzos en periodos punta, con incidencias reiteradas en los trenes Talgo y Alvia, transbordos en autobús y problemas técnicos, unas cuestiones que la plataforma iba a trasladar a la presidencia de Renfe en la reunión ahora suspendida.