Los acusados de prostituir a menores en Almería niegan contactos o alegan creer que eran mayores de edad

Tercera sesión de la vista oral contra diez acusados de prostitución, abuso y agresión sexual a menores en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nueve hombres acusados de contratar servicios de prostitución con menores de edad, entre ellos dos agentes de policía, han rechazado haber mantenido encuentros con ellas o, en algunos casos, haberlo hecho aunque bajo la creencia de que eran mayores de edad y siempre para servicios de carácter "fetichista".

Así lo han manifestado durante sus declaraciones en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería, en la que las partes han presentado sus conclusiones con modificaciones subsidiarias en caso de condena para algunos acusados, toda vez que la Fiscalía ha variado dos de sus acusaciones.

En concreto, el Ministerio Público ha rebajado la petición inicial de 45 años de prisión dirigida contra la décima acusada, quien habría ejercido de proxeneta al brindar los servicios sexuales de las menores, a nueve años de cárcel por cinco delitos de prostitución.

La acusada, defendida por la letrada Mónica Moya, confesó los hechos en su declaración, que se vio aupada por los investigadores de la Guardia Civil que apreciaron su colaboración para el esclarecimiento del caso y poder dar con el resto de acusados a través de los datos de contacto que aportó a la causa.

De otra parte, también ha rebajado la petición inicial de diez años de cárcel a seis años al agente de la Policía Local de Adra acusado de mantener un encuentro sexual con una de las menores a las que habría conducido a una biblioteca del municipio en el coche patrulla en horario nocturno mientras iba uniformado.

En su caso, la fiscal ha retirado el delito de abuso sexual por el que inicialmente le pedía cuatro años de prisión adicionales al acusado, quien en su declaración en sala únicamente a preguntas de su letrado, Javier Rincón, ha reconocido que hacía uso del teléfono --cuya línea figura a nombre de otro agente-- mediante el que se contrataron los servicios de prostitución, aunque estaba a disposición también de otros cinco compañeros. La víctima no lo reconoció durante su identificación en sala a través de un biombo.

El Ministerio Fiscal ha sostenido el resto de sus peticiones, con penas de hasta 54 años de cárcel, para el resto de los acusados, quienes han ofrecido versiones exculpatorias al asegurar, en la mayor parte de los casos, que habían concertado citas a través de una web con acceso solo para mayores de edad.

Asimismo, algunos acusados han acotado los encuentros y contactos que tuvieron con las menores, siempre en momentos posteriores a finales de junio de 2019 cuando la mayoría de ellas ya había alcanzado los 16 años de edad, si bien las perjudicadas aseguraron haberse iniciado en 2018.

El acusado defendido por el letrado José Luis Alabarce ha explicado que el primer servicio que contrató, consistente en contemplar relaciones sexuales entre una chica y su novio, tuvo lugar en febrero de 2020. Según su versión, los hechos se dieron en su furgoneta, a oscuras y sin llegar a intimar con la pareja, de la que pensaba que eran mayores de edad, según su versión.

Este mismo investigado, para el que la fiscal pide 20 años de cárcel y que no reconoció por sus voces a las víctimas que declararon, ha incidido en que descubrió que las involucradas eran menores después de que la madre de una de ellas interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil.

Otro de los acusados, defendido por el abogado Juan Marfil, ha indicado que solo en uno de sus encuentros para servicios de "fetichismo" acudió una de las menores acompañada de la proxeneta, de la que supuso su mayoría de edad por las referencias que le había dado su contacto. Según su versión, la víctima apenas participó en ese encuentro, basado en "sumisión" y "dominación", celebrado en junio de 2019.

Una buena parte de los acusados, entre ellos un exentrenador de baloncesto para el que se reclaman 36 años de prisión, han rechazado de plano haber estado en contacto con las menores y han asegurado que únicamente han tenido encuentros con la coacusada, quien también practicaba este tipo de servicios, alejados de prácticas sexuales explícitas y solo basadas en la dominación, por lo que accedían a hacer de "chófer" para ella.

"YO NO SOY EL 'SEÑOR X'"

También se ha apartado de las acusaciones el intendente de la Policía Local de Almería para el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel después de que fuera identificado por una de las víctimas como un cliente y ser señalado como la persona que habría mediado para quitarle una multa a una de las chicas sorprendida en un merendero con otro de los acusados durante el confinamiento, en abril de 2020.

"Yo no soy el 'Señor X'", ha manifestado el acusado, quien ha negado haber mantenidos conversaciones directas con la coacusada o alguna de las víctimas en las que mediara para que le quitaran la multa a una de ellas después de haberse comunicado vía Skype.

Según su versión, fue una tercera persona que no ha podido precisar quien le solicitó auxilio para realizara la consulta ante la Guardia Civil. "Eran numerosísimas las encomiendas", ha dicho el acusado, quien ha explicado que en ese periodo formaba parte de su labor "coordinar", "supervisar" y "dar instrucciones" a las patrullas en el marco de las limitaciones del covid-19.

El acusado, que fue identificado bajo la investigación de la Guardia Civil siguiendo la cadena de peticiones a partir del acta manuscrita de infracción, ha apuntado que actuó así porque le "habían trasladado" que la afectada por la multa era una "conocida" perteneciente a una familia de escasa solvencia económica.

"Me he limitado a hacer mi trabajo", ha dicho el mando policial, para quien si fue reconocido por alguna de la víctimas en una rueda de reconocimiento fue porque él es una persona "pública y conocida", según ha estimado antes de asegurar que se ha sentido "utilizado".

El juicio finaliza este viernes en una última sesión en la que las partes expondrán sus informes finales antes de que el tribunal presidido por la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros Cid se retire para determinar su fallo y dictar sentencia.