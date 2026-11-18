El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y a la candidata al Congreso por Almería, Tania Ferre, durante un acto en Almería. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reunido a más de 200 personas en el acto 'Pregunta sin filtros' en el que los vecinos de Almería han podido cuestionar sobre cualquier tema al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y a la candidata al Congreso por Almería, Tania Ferre. Durante el acto, García ha retado tanto al PP como al presidente de Vox, Santiago Abascal, a participar de un evento de este tipo, en el que "la ciudadanía pueda cuestionarle sin ningún tipo de censura".

"Y desde aquí, desde Almería, yo le espeto y le exijo al resto de partidos, y le reto a Vox a que se haga lo mismo: que se someta a las preguntas de los vecinos de Almería sin filtro. A ver si el señor Abascal es capaz de venir aquí a Almería, o el señor Moreno, y que cualquier almeriense venga y le pueda preguntar lo que le dé la gana", ha afirmado García, según ha recogido la formación en una nota.

Asimismo, Adelante Andalucía ha reclamado otro modo de hacer política. "En Almería necesitamos pararles los pies a la derecha y a la extrema derecha y eso se hace con Adelante Andalucía, con una izquierda diferente", ha aseverado al portavoz, insistiendo en que "no se puede seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes".

"Ese es el mensaje por el cual, en Almería, una provincia maltratada y una provincia que deliberadamente todos los gobiernos han decidido aislar ferroviariamente o han decidido olvidar, es más necesario que nunca un proyecto y una voz propia de Almería, como la que representa Tania y Adelante Andalucía", ha defendido García.

Por su parte, Ferre ha delimitado los principales problemas de la región. "Nuestras propuestas giran en torno a la vivienda, la sanidad y la educación. Estamos creciendo y la verdad es que Almería necesita tener voz en el Congreso y consideramos que estamos consiguiendo llegar a los almerienses, lo que parecía imposible, pero lo estamos logrando", ha manifestado Ferre.