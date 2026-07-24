Adelante pide una comisión de investigación por el incendio de Almería tras las "insuficientes" explicaciones de Sanz

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado este viernes de "claramente insuficientes" las explicaciones que ofreció este pasado jueves el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento sobre el incendio de Los Gallardos (Almería) por el que murieron 13 personas, y ha anunciado que su grupo parlamentario va a solicitar la creación de una comisión de investigación al respecto, al igual que ha anunciado también el Grupo Socialista.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de Adelante ha considerado así que las explicaciones que ofreció en el Parlamento el consejero Sanz "dejaron más dudas que respuestas", así como que "en la gestión del incendio de Los Gallardos hay demasiados puntos negros y cosas que no se saben".

De igual modo, José Ignacio García ha tildado de "alucinante" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se escondiera detrás del consejero Sanz", e "incluso no escuchara, se levantara y se saliera del Pleno" del Parlamento "en el momento" en el que hablaban "los grupos de la oposición", algo que, a juicio del portavoz de Adelante, constituye "un auténtico desprecio" del jefe del Ejecutivo, como si estos partidos no tuvieran "nada interesante que decirle", ha añadido.

El portavoz de Adelante ha defendido que un incendio con "13 fallecidos, más de 1.300 personas desalojadas, multitud de daños materiales" y personas que aún permanecen heridas, tiene "la suficiente importancia para que la Junta de Andalucía ponga luz y taquígrafos ante esta situación, las causas y la gestión de la emergencia".

Por eso, según ha confirmado, desde Adelante Andalucía van a presentar la solicitud de creación de "una comisión de investigación para que se sepa todo lo que pasó, cuáles son las causas, cuál ha sido la gestión de la emergencia" y "quiénes son los responsables en el incendio de Los Gallardos".

"Hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias", ha abundado José Ignacio García antes de realizar "un llamamiento a todas las fuerzas políticas a que apoyen esta comisión que presentarán también otros grupos", y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, "si no tienen nada que esconder, podrán apoyar la comisión de investigación" que se solicita, porque, "cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue", ha zanjado el portavoz de Adelante.