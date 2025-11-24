Adelante pide una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Mascarillas

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha reclamado este lunes una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Mascarillas que ha afectado a la Diputación de Almería bajo la gestión del PP.

Así, Adelante registrará próximamente una petición de creación de la comisión de investigación, que se sumará a la iniciativa que ya han presentado de solicitud de comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento sobre el caso Mascarillas.

"Esto no es un hecho aislado ni circunstancial, sino que esto se repite en el PP y nos preguntamos qué está pasando", ha planteado Néstor Salvador, quien ha indicado que el caso Mascarillas "empezó en el año 2021" y la pregunta es qué ha hecho Juanma Moreno y "cómo no se puede enterar de que en su partido hay casos de corrupción".

"O, si lo sabía, lo está encubriendo; por un lado o por otro, o son cómplices o son incompetentes", ha añadido el dirigente de Adelante, recordando que uno de los "presuntos responsables" del caso Mascarillas es Javier Aureliano García, que ha dimitido como presidente de la Diputación de Almería y también ha dejado de ser el presidente provincial del PP.

"Ante esto Moreno Morilla debe responder cómo es que no se entera de lo que pasa en su partido", según ha señalado Salvador, quien también se ha referido al "caso de corrupción del SAS, donde nos hemos enterado que se modificó la lista de gastos sin control previo para colar contratos sanitarios sin control".

"Por esto hay tres exgerentes del SAS imputados a día de hoy y ninguna explicación del PP", ha señalado.

"¿Llegaremos a votar los andaluces y las andaluzas sin saber qué está pasando con los casos de corrupción en Andalucía?", ha planteado Salvador, quien ha exigido explicaciones a Moreno durante el debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará esta semana en el Parlamento.

Ha indicado que hay que "combatir la corrupción, venga de donde venga y por todos los medios posibles, y una de las herramientas es una comisión de investigación y explicaciones de lo que está sucediendo".