Valero afirma que Moreno "sabía y tapó" lo ocurrido en la Diputación de Almería con el caso Mascarillas

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, este lunes en Málaga - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se ha mostrado convencido este lunes de que el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, "sabía y tapó" lo que estaba ocurriendo en la Diputación de Almería, gestionada por su partido, con el caso Mascarillas.

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha insistido en que Moreno "sabía" lo que estaba ocurriendo porque desde el año 2021 "se lo estamos diciendo en el Parlamento andaluz" y le "estamos pidiendo explicaciones" sobre el caso Mascarillas de Almería.

"Y, sin embargo, miró al tendido 9", según ha añadido el dirigente de IU Andalucía, quien ha apuntado que "vuelve a quedar claro que con el Partido Popular, de la mano de la privatización, viene siempre la corrupción" y que Moreno "ha engañado a todos los andaluces".

Por eso, según ha añadido, es necesario "sacar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía y cerrar las puertas a todos esos especuladores y corruptores que se acercan a las instituciones y que encuentran con el PP un puente de plata para cometer sus fechorías".

En su opinión, en estas últimas semanas, "estamos viendo cómo esa sonrisa de Moreno Bonilla y ese tono, a veces insultantemente condescendiente, está haciendo aguas" y no es "capaz de tapar las vergüenzas de su gestión y esto evidencia que su gobierno toca a su fin".

"La crisis de los cribados, movilizaciones por la sanidad, un descontento por el deterioro de los servicios públicos y unos escándalos de corrupción que nos dejan bien claro que el modelo del PP ha llegado a su fin y que Moreno Bonilla no se va a ir entre aplausos, sino con las orejas gachas", ha añadido.

Para Valero, "el modelo del Partido Popular genera corrupción": "Se sirve de prácticas corruptas para entregar los servicios públicos a sus amigos y lo hemos visto en la corrupción con esos contratos menores a clínicas privadas y lo estamos viendo ahora también con lo que está pasando en Almería".

"El PP está trufado de corrupción", según ha añadido Toni Valero, para quien, en Almería, han hecho "lo mismo que hicieron en la Comunidad de Madrid, forrarse con las mascarillas en la peor situación de este país, que fue durante la pandemia".

Ha señalado que el PP, "igual que pone los servicios públicos al servicio de lo privado y da millonadas a las clínicas privadas, también tiene unas relaciones escabrosas con el narcotráfico", como se ha "visto en Marbella y lo estamos viendo ahora en Almería".