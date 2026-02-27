Adif adjudica por 25,3 millones actuaciones complementarias para la plataforma del AVE entre Almería y Pulpí

Archivo - Tramo del trazado en el que se licita el montaje de vía en el AVE entre Murcia y Almería. - ADIF - Archivo

ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha adjudicado por 25.363.407 euros a la empresa CHM Obras e Infraestructuras el proyecto para la construcción de varias actuaciones complementarias en la plataforma del Corredor Mediterráneo de la línea de alta velocidad entre Almería y Murcia, en concreto, en el tramo que va desde Pulpí hasta la capital almeriense.

El contrato, a desarrollarse en 14 meses una vez que comiencen los trabajos, contempla distintas obras para los tramos Pulpí-Vera, Vera-Los Arejos, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax, los cuales se encuentran en diferente estado de avance y disponen de características particulares, según recoge el proyecto consultado por Europa Press.

El objetivo de las obras es adecuar la plataforma ferroviaria y taludes en varios puntos del tramo Vera-Los Arejos, donde la plataforma ya está finalizada puesto que se ejecutó hace más de diez años, además de realizar diversas obras de reposición de elementos "dañados o vandalizados".

También se prevén otras actuaciones en el resto de tramos que son necesarias "para la correcta finalización de los trabajos" que darán lugar a una línea de transporte ferroviario de ancho estándar válida para cercanías, larga distancia en alta velocidad y transporte de mercancías. El escenario de explotación es una plataforma de vía doble de ancho estándar electrificada.

Los trabajos complementario prevén, en el caso del tramo Pulpí-Vera, la colocación de escollera en protección de taludes en un pequeño tramo, para lo que se emplearán elementos de más de 200 kilos. También se aplicarán sistemas de protección de taludes en estribos con encachado.

Para el tramo Vera-Los Arejos, las obras de puesta a punto prevén la reparación de taludes en desmonte y terraplén en diversos puntos del subtramo, reparación de socavones junto a varios estribos y obras de drenaje transversal, el desbroce y limpieza de varios tramos de plataforma de doble vía debido a la presencia de arbustos, el desbroce o reparación del camino de servicio, la limpieza de escolleras en emboquille de túnel, el acondicionamiento de los drenajes y la reparación de grietas en la plataforma.

LIMPIEZA DE GRAFITIS Y OTROS ACTOS VANDÁLICOS

El mismo tramo contempla intervenciones específicas en el interior de los túneles que fueron tapiados en Sorbas, en el Barranco de Los Gafarillos, destinados a la consolidación y el sellado estructural para garantizar la integridad del terreno que rodea los túneles y asegurar que no existen huecos entre la estructura de hormigón y su entorno.

A raíz de los actos vandálicos, principalmente en varios pasos superiores, que ha sufrido este espacio, también se contempla la reposición de tablones y puertas así como la limpieza de grafitis, además de la demolición de las paredes de hormigón que se levantaron en las bocas de los túneles durante el periodo que las obras quedaron suspensas.

También se actuará para la instalación de un módulo de cerramiento antivandálico además de la sustitución de barreras de protección, sistemas para evitar el paso de la fauna silvestre y el cambio de otros elementos deteriorados por la corrosión.

De igual modo, se prevén obras de drenaje y otras complementarias en los pasillos de evacuación de los túneles de El Mojón, Túnel de Sorbas y Túnel de El Almendral para su adaptación a la normativa vigente.

De otro lado, en el tramo Los Arejos-Níjar, se contemplan trabajos de fresado, nuevos asfaltados de capa de rodadura y señalización horizontal, en desvíos provisionales realizados en la A-7 una vez ejecutados los viaductos que pasan por encima de la autovía.

Entre otras obras, se prevé para dicho tramo la ejecución de una cuneta de drenaje en las proximidades de la A-7 y del viaducto de Lucainena para conseguir la correcta evacuación por escorrentía de los caudales que circulan junto a la plataforma y que son necesarios encauzar.

Para el tramo Níjar-Río Andarax, se trabajará en mejorar la estabilidad de un talud derivado de un desmonte, la protección de pilas sobre nueve viaductos y otros puntos con escolleras de diferentes tamaños y pesos, la ejecución de varias cunetas, restauración de terrenos afectados, la instalación de barreras para evitar la colisión de aves y tratamientos en favor de la flora y la fauna afectada.