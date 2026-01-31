Adif suspende la circulación de trenes en el trayecto Gérgal-Fuente Santa (Almería) a causa del temporal

Archivo - Imagen de archivo de línea ferroviaria. - ADIF - Archivo

ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido este sábado, 31 de enero, la circulación de trenes en el trayecto entre las localidades almerienses de Gérgal y Fuente Santa a causa de las alertas meteorológicas decretadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en un mensaje difundido a través de su perfil en X (antes Twitter), Adif ha detallado que la circulación entre ambos municipios se ha suspendido "a causa de las alertas meteorológicas que predicen vientos de alta intensidad (Nivel 3)".

En relación, Adif ha informado que, ante los fuertes vientos previstos en diversas zonas almerienses, se ha suspendido la circulación por dicho trayecto entre las 11,00 y 13,00 horas.

En contexto, en Almería el aviso naranja se mantendrá hasta las 12,00 horas en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

En esta línea, la Aemet también ha concretado avisos amarillos por fuertes vientos en las comarcas almerienses de Poniente y Almería Capital y en el Levante almeriense, así como en la costa granadina, hasta las 12,00 horas y por rachas máximas de 80 kilómetros por hora en la capital, y de 70 kilómetros por hora en el Levante almeriense, donde se alcanzarán, como máximo, 70 kilómetros por hora.