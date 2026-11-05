Adjudicadas por casi 165.000 euros las obras de restauración de la Torre de Cerrillos en Roquetas de Mar (Almería)

Torre de Cerrillos, en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado la adjudicación de las obras de restauración de la Torre de Cerrillos a la empresa Rehabitec Almería SL por un importe de 164.771 euros.

El inicio de los trabajos está previsto para diciembre de 2026, una vez completados los trámites necesarios para la formalización del contrato. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses, según ha informado el Consistorio en una nota.

La actuación permitirá recuperar y conservar este monumento del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y situado en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar.

Los trabajos se desarrollarán conjuntamente entre los ayuntamientos de Roquetas y El Ejido, que asumirán a partes iguales la financiación de las obras, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones para la protección, restauración y puesta en valor del inmueble histórico.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de avanzar en la recuperación de un monumento que forma parte de la historia y la identidad del litoral almeriense. "Con esta adjudicación damos un paso decisivo para recuperar la Torre de Cerrillos, un símbolo de nuestro patrimonio que debemos proteger y conservar", ha señalado.

Además, ha asegurado que el compromiso municipal es "evitar que continúe deteriorándose y garantizar que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de este legado histórico".

Sobre la colaboración entre ambos ayuntamientos, Amat ha afirmado que "Roquetas de Mar y El Ejido compartimos el objetivo de preservar nuestro patrimonio y poner en valor la riqueza histórica y cultural de nuestro entorno".

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha destacado que "con esta adjudicación avanzamos en el objetivo de rehabilitar y preservar el valor histórico de este monumento, que es un símbolo perdurable para El Ejido y Roquetas, que nos conecta con nuestro pasado y que nos va a permitir transmitir el sentido de su naturaleza original a las generaciones venideras".

Ibáñez también ha incidido en "el buen entendimiento que existe entre ambos consistorios", lo que va a permitir "poner en valor esta edificación y garantizar su conservación y mantenimiento".

CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA TORRE

El proyecto de restauración, redactado por Castillo Miras Arquitectos SLP, contempla una intervención destinada a garantizar la estabilidad del monumento, con respeto a sus características originales y su singularidad histórica.

Entre las principales actuaciones previstas figuran los trabajos de consolidación estructural, la recuperación de los volúmenes perdidos y la conservación de los elementos constructivos existentes mediante técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, como la mampostería y los morteros de cal.

La empresa adjudicataria ha obtenido la mejor valoración en el procedimiento de contratación y ha incorporado a su oferta distintas mejoras, entre ellas la ampliación del plazo de garantía de las obras hasta los 24 meses, la realización de ensayos y análisis específicos y la elaboración de documentación técnica y fotográfica del estado final de la intervención.

El proyecto cuenta con los informes técnicos y patrimoniales favorables exigidos por la normativa, incluida la autorización favorable de la Delegación Territorial competente en materia de Cultura de la Junta de Andalucía.

UN MONUMENTO DEL SIGLO XVI

La Torre de Cerrillos fue construida aproximadamente en 1575 como parte del sistema defensivo del litoral andaluz frente a las incursiones piratas. Se trata de una antigua torre vigía que constituye uno de los "testimonios más representativos de la arquitectura defensiva costera de la provincia de Almería".

Declarada BIC con categoría de Monumento desde 1993, se encuentra ubicada en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, un espacio protegido que destaca tanto por su riqueza medioambiental como por su patrimonio histórico.