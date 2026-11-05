Revilla mantiene ante el juez que Vallines cometió una "injuria grave" contra él al hablar de la trama de Carreteras

El expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla (derecha), y el exconsejero de Obras Públicas y exdiputado nacional, José María Mazón, llegan a Salesas para declarar ante el juez por la querella interpuesta contra José Luis Vallines - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, se ha ratificado este jueves ante el juez en su consideración de que las declaraciones del 'popular' José Luis Vallines en un medio de comunicación cuando habló de la trama de Carreteras constituyen una "injuria grave", por la que se ha querellado contra él, y ha asegurado que está dispuesto a ir "hasta el final" y a que sea un juez el que determine si hay o no delito.

Así se ha pronunciado Revilla tras haber declarado durante menos de media hora ante el titular de la Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander por la querella que él y el también regionalista José María Mazón, exconsejero de Obras Públicas y exdiputado nacional, interpusieron contra Vallines, que fue presidente del PP entre 1990 y 1995, vicepresidente del Ejecutivo y senador, por sus palabras en una entrevista en un medio regional en octubre de 2025.

En dicha entrevista Vallines aseguró que "Revilla sabía lo que estaba pasando con el funcionario de obras públicas", condenado a siete años de cárcel por amañar contratos tras el pacto alcanzado un mes antes por las partes.

"Es imposible que existiera esa trama sin su conocimiento", remachó el 'popular', que sostuvo que en un caso de "corrupción importante" como este "tiene que darse la participación de los dos: un político y un funcionario. En solitario no pueden hacer nada". "Es imposible que existiera esa trama sin que lo sepan y lo toleren. No me cabe ninguna duda que sabían lo que pasaba porque los propios afectados se iban a quejar", abundó.

A la salida de declarar, Revilla ha reconocido que estas palabras de Vallines le han "sorprendido" y "dolido" pues es una persona que conoce su trayectoria política, con la que ha tenido una relación "incluso por encima de la política" y con el que compartió Consejo de Gobierno durante años.

"Yo he estado en su casa, he comido en su casa, hemos hecho viajes juntos, hemos convivido en el Gobierno...", ha indicado Revilla que, por ello, considera "inasumible" que Vallines pueda pensar de él que conocía la trama de Carreteras. "Mi principal patrimonio en política en 24 años es la honradez", ha sentenciado.

Revilla ha insistido que "la honradez" es su "patrimonio fundamental" y cree que con las declaraciones de Vallines éste "quedaba tocado".

Por eso, y de forma previa a la presentación de la querella, hubo una conciliación en la que Revilla y Mazón solicitaron que el popular se retractara, algo que éste, según han indicado los regionalistas, "parece ser que no ha hecho", con lo que será un juez el que determine si hay o no delito de injurias y calumnias.

Además, Revilla ha señalado que "en 20.000 folios" del también denominado 'caso Obras Públicas' "no aparece por ningún lado, ninguna involucración de nadie del Gobierno de Cantabria, ni de consejeros, ni de cargos públicos".

Tras tomar declaración a Revilla y Mazón, que han acudido acompañados de su letrada, Vallines tendrá que declarar como investigado el día 12, a las 12.00 horas.

Revilla ha entrado en la sala cuando apenas pasaba un minuto de la hora de citación --las 12.30-- y ha salido poco antes de las 13.00. A continuación, ha hecho lo propio Mazón, que ha estado también poco más de media hora.

Mazón ha asegurado ante el juez que ni él ni Revilla tuvieron "nunca ningún conocimiento de nada" relacionado con esta trama, según ha explicado a los medios tras declarar.

"Todavía está a tiempo de retractarse", ha apostillado el regionalista.

Además de desdecirse de estas palabras, los dos querellantes solicitan una indemnización de 3.000 euros cada uno por daños y perjuicios, una cantidad que van a donar a la Cocina Económica, ha asegurado Mazón.