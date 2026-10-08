La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en el Levante almeriense para la noche de este jueves

Una mujer se resguarda de la lluvia bajo un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en el Levante almeriense a partir de las 22,00 horas de este jueves, 8 de octubre, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente hasta las 5,59 horas de este viernes, 9 de octubre, con una probabilidad de precipitaciones de entre el diez y el 40 por ciento.

La agencia meteorológica ha señalado que los chubascos serán más probables sobre el mar, aunque también podrán afectar a zonas del litoral.