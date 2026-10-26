El Aeropuerto de Almería estrena una conexión directa con Bucarest con 70.000 plazas anuales

Representantes institucionales en el Aeropuerto de Almería con motivo de la llegada del primer vuelo directo desde Bucarest (Rumanía). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer vuelo directo procedente de Bucarest (Rumanía) ha aterrizado este lunes en el Aeropuerto de Almería, que estrena así su primera conexión regular con este país, disponible durante los 12 meses del año.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, la aerolínea Wizz Air ofrecerá un total de 70.000 plazas anuales a través de tres frecuencias semanales, inicialmente los lunes, miércoles y viernes.

La nueva ruta se opera con un Airbus A321neo, con capacidad para 239 pasajeros por vuelo, y permite realizar el trayecto entre ambas ciudades en un tiempo estimado de entre tres horas y media y cuatro horas, en función de las condiciones meteorológicas.

La puesta en marcha de esta conexión aérea es fruto de la "alianza estratégica" suscrita entre la institución provincial y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar "para potenciar y consolidar el destino almeriense en nuevos mercados".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que esta nueva ruta supone uno de los primeros resultados de dicha colaboración. "Por primera vez se abre nuestra tierra y el destino 'Costa de Almería' a un mercado internacional emergente como es Rumanía", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que "esta alianza es una iniciativa fundamental porque nos permite luchar contra la desestacionalización y seguir impulsando el turismo en nuestra tierra".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado que la mejor forma de promocionar un destino "es hacerlo allí donde el viajero está decidiendo: en los aeropuertos, en las plataformas de reserva, en los soportes digitales de las compañías que ya operan o que pueden operar en Almería".

En este sentido, ha destacado que la campaña de promoción conjunta está orientada a llegar de forma "directa y eficaz" al mercado rumano, que desde este lunes dispone de una conexión aérea directa con Almería.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Amalia López Yélamos, ha considerado que el convenio ha supuesto un "paso importante para seguir fortaleciendo uno de los grandes motores económicos de nuestra provincia: el turismo".

"Desde Roquetas de Mar entendemos que el crecimiento turístico debe ir ligado necesariamente a una mejora de las conexiones y a una mayor capacidad para proyectarnos en mercados internacionales estratégicos como lo es el mercado rumano", ha manifestado.

El cónsul general de Rumanía en España, Ion Mihai Stirbu, ha destacado la importancia de esta nueva conexión para su país, puesto que Almería y Roquetas de Mar cuentan, según ha señalado, con la comunidad rumana más numerosa e integrada de Andalucía.

UNA CAMPAÑA CONJUNTA DE 500.000 EUROS

La campaña de promoción turística cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y tiene como objetivos combatir la desestacionalización del sector y atraer visitantes de nuevos mercados internacionales, entre ellos el rumano, que presenta un "enorme potencial turístico" y mantiene un "gran vínculo demográfico con la provincia".

La institución provincial ha destacado que Almería cuenta con una comunidad rumana asentada e integrada, una circunstancia que puede favorecer la llegada de nuevos perfiles de viajeros gracias al crecimiento económico de Rumanía.

Asimismo, ha indicado que los ciudadanos rumanos que visitan la costa almeriense lo hacen por motivos relacionados con el ocio, el clima, el turismo familiar y las escapadas urbanas.

En cuanto a la financiación de la campaña, la Diputación de Almería aporta 200.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Almería y el de Roquetas de Mar contribuyen con 150.000 euros cada uno. La institución provincial se ha encargado de tramitar el procedimiento de licitación y adjudicación de la campaña de promoción turística.

Asimismo, para garantizar la correcta ejecución del convenio y el equilibrio de las prestaciones del contrato, se ha constituido una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las tres administraciones participantes y presidida por la Diputación.