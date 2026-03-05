Afecciones al tráfico hasta el 15 de mayo en la Avenida del Montserrat por las obras del soterramiento en Almería

Archivo - Vista general de las obras de integración ferroviaria de Almería en la Estación Intermodal. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que las obras de integración de las vías del tren en la ciudad van a provocar afecciones al tráfico en la Avenida de Nuestra Señora de Montserrat hasta el próximo 15 de mayo ante el avance de los trabajos para conectar con la nueva estación que acogerá la llegada del AVE.

Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, a partir de este viernes se va a producir un desvío de tráfico entre las calles Elio Antonio de Nebrija y Ana María Matute, por la vía de servicio, lo que va a generar un estrechamiento de la vía, con un carril para cada sentido.

De este modo, aunque "en ningún caso" se producirá un corte total de la avenida, se perderá fluidez. La medida no afectará al servicio de transporte público de viajeros, que continuará de la misma forma.

Hasta la madrugada del miércoles 11 de marzo los trabajos se centrarán en el acondicionamiento de los carriles de desvío temporales y posteriormente, hasta el 15 de mayo, o finalización de la obra, se desviará el tráfico por los carriles temporales habilitados.

Ante esta situación, el Ayuntamiento aconseja en las horas punta utilizar vías alternativas como Padre Méndez, Carrera del Perú o Carretera de Níjar-Los Molinos, para quienes se dirijan al centro de la ciudad, o Calzada de Castro, Blas Infante y Carretera de Níjar- Los Molinos para quienes transiten en dirección al aeropuerto.