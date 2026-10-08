Agreden a unos agentes de la Guardia Civil al intentar liberar a un sospechoso de robo en Níjar (Almería)

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil en Níjar (Almería) - GC - Archivo

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer la agresión sufrida por unos agentes del cuerpo el pasado domingo cuando un grupo de personas habría atentado contra ellos para tratar de liberar al sospechoso de un robo que acababa de ser arrestado en San Isidro, en Níjar (Almería).

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que constan dos detenidos a raíz de estos hechos, que se iniciaron después de que una patrulla recibiera el aviso a través del 062 por un robo en la zona y acudiera al lugar de los hechos.

Así, cuando los agentes se disponían a detener al presunto autor de dicho robo, este habría emprendido la huida hasta que finalmente fue localizado e inmovilizado. Fue entonces cuando un grupo de personas habría intentado impedir este arresto, por lo que se investiga a terceras personas.

Fuentes próximas al caso han señalado que los agentes habrían sufrido lesiones por parte de la multitud que se enfrentó a ellos para liberar al sospechoso. En este sentido, los agentes habrían realizado incluso disparos disuasorios al verse acorralados; un extremo que aún está bajo investigación.

Los afectados fueron finalmente apoyados por varias patrullas de seguridad ciudadana, que acudieron hasta la zona y procedieron a los arrestos de dos varones. Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de Almería.