Alberto Contador difundirá la excelencia turística del destino 'Costa de Almería' en Fitur 2026

Alberto Contador difundirá la excelencia turística de 'Costa de Almería' en Fitur 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exciclista Alberto Contador ejercerá este año como embajador de excepción de 'Costa de Almería' con su participación en la presentación del destino, una acción con la que la Diputación de Almería refuerza la proyección turística de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero.

El destino 'Costa de Almería' cuenta en esta edición con un espacio propio dentro del Pabellón 5, donde se agrupa Andalucía bajo el paraguas de Turismo Andaluz de la Junta. En este enclave se habilitará una zona para presentaciones, reuniones de trabajo y atención a visitantes, destinada a mostrar de forma integral la propuesta turística de la provincia.

La oferta que se presentará abarcará todos los segmentos, desde legado y patrimonio y turismo de raíces hasta sol y playa, tierra de cine, excelencia industrial, cultura y turismo activo, dentro de una hoja de ruta que apuesta por la "calidad sostenible y la diversidad" y que "huye de los convencionalismos".

Esta propuesta plantea un "viaje sensorial en el que el sol --omnipresente durante todo el año-- actúa como telón de fondo de una oferta de contrastes profundos, desde cumbres nevadas hasta calas de naturaleza virgen", según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

El ganador de las tres grandes carreras, Tour, Giro y Vuelta, presentará el jueves, 22 de enero, a las 12,00 horas, una nueva campaña de promoción en la que ha protagonizado un vídeo donde visita los grandes atractivos de la provincia para disfrutar del turismo activo y cultural.

Contador compartirá con el público su experiencia y sensaciones tras visitar espacios como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar o el Museo del Realismo Español Contemporáneo, (Murec).

En este sentido, la diputada de Turismo de Almería, María José Herrada, ha destacado que "Fitur es una magnífica oportunidad para potenciar el liderazgo de 'Costa de Almería' porque ofrecemos uno de los mejores destinos para cualquier visitante durante todo el año".

"Alberto Contador nos ayudará a intensificar nuestra apuesta por el turismo de experiencias y llegar a un público objetivo mucho más amplio en un año, además, en el que Almería estrecha aún más su vínculo con el deporte porque volveremos a tener una etapa de La Vuelta Ciclista a España y otras grandes pruebas consolidadas como 'La Clásica', 'La Desértica' o la 'Titan Desert'", ha señalado.

Por otro lado, Herrada ha puesto de relieve la realización de un 'networking' con los principales agentes del sector turístico almeriense "con el objetivo de crear un espacio de encuentro, colaboración e intercambio de ideas que se traduzca en la materialización de proyectos de futuro que sigan impulsando el turismo en la provincia".

Del mismo modo, la diputada ha indicado que "la provincia no solo asiste a una feria; reclama su posición como la tierra donde la gastronomía creativa, el deporte de élite y el arte de vanguardia convergen bajo el cielo más luminoso de Europa".

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha subrayado "el importante esfuerzo que hace la Junta de Andalucía para poner en valor su modelo turístico sostenible, integrando numerosos destinos con propuestas para todos los gustos".

"Almería llega a Fitur a expresar una forma de entender el turismo y a demostrar que es posible crecer sin perder la identidad, con una hoja de ruta que se ampara en cuatro pilares fundamentales: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y una gobernanza responsable. Una feria donde vamos a contar al mundo quiénes somos y hacia dónde vamos", ha afirmado Martín.

AGENDA DE ACTIVIDADES

La Diputación Provincial ha preparado una intensa agenda de presentaciones de destino y de reuniones profesionales para "promocionar 'Costa de Almería', impulsar la conectividad y potenciar la llegada de turistas".

Del 21 al 23 de enero, el expositor de 'Costa de Almería' albergará un total de 36 presentaciones, con la mayor presencia de la historia de municipios del interior de la provincia.

En total, participarán en el escenario almeriense 21 ayuntamientos de la provincia, dos mancomunidades --Levante y Valle del Almanzora--, así como dos empresas que forman parte del Consejo Provincial de Turismo y la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

En cuanto a las reuniones profesionales, la agenda estará compuesta por encuentros con touroperadores para la consolidación y creación de relaciones comerciales con mercados emisores; agencias de viaje y portales 'online' para la promoción del destino, y líneas aéreas para estudiar operativas concretas.

La programación de presentaciones se desarrollará el miércoles, 21 de enero, a partir de las 10,00 horas, con la intervención del Ayuntamiento de Vícar. A continuación, participarán el Ayuntamiento de Antas y el Ayuntamiento de Vera, que contará con dos turnos consecutivos entre las 10,40 y las 11,20 horas. Seguidamente, tomarán la palabra el Ayuntamiento de Carboneras y el Ayuntamiento de Macael, antes de dar paso a la Red Iberoamericana de Municipios y Territorios Tcos.

La mañana del miércoles continuará con las presentaciones del Ayuntamiento de Pulpí, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y el Ayuntamiento de Los Gallardos. Posteriormente, intervendrán el Ayuntamiento de Mojácar y el Ayuntamiento de Sorbas, y la jornada se cerrará con la Mancomunidad del Levante y el Ayuntamiento de Serón, entre las 14,00 y las 14,40 horas.

La agenda del jueves, 22 de enero, arrancará a las 10,00 horas con la presentación del Ayuntamiento de Purchena, a la que seguirán una nueva intervención del Ayuntamiento de Vera y las de los Ayuntamiento de Garrucha y Ayuntamiento de Huércal-Overa. A lo largo de la mañana también participarán el Ayuntamiento de Níjar y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

En la recta final del jueves intervendrán la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de El Ejido y el Ayuntamiento de Adra. La jornada finalizará con las presentaciones del Ayuntamiento de Albox y el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, hasta las 14,00 horas.

El viernes, 23 de enero, la programación comenzará con la Mancomunidad Valle del Almanzora, seguida de las presentaciones de Clear Kayak y Ecoaventureras. Durante la mañana intervendrá en dos turnos el Ayuntamiento de Tabernas, así como el Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.

El cierre del viernes incluirá la presentación de Almería Destino Lgtbi, prevista entre las 11,30 y las 12,00 horas en el Pabellón 9 D16, y varias intervenciones del Ayuntamiento de Almería centradas en la Gamba Roja, las Salinas, la Semana Santa y los Museos, programadas de forma consecutiva hasta las 12,50 horas.