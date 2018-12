Albiol (PP) aboga por que los inmigrantes mantengan "sus tradiciones" si son "compatibles" con España

Publicado 26/11/2018 17:53:07 CET

ALMERÍA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Parlamento catalán, Xavier García Albiol, ha apostado por una inmigración regulada, "que entre por la puerta y no por la ventana" y que permita que "aquellos que vienen a España puedan mantener sus tradiciones y cultura, siempre y cuando sea compatible con los valores que tenemos en nuestro país y en occidente".

Así lo ha trasladado en una nota tras visitar los municipios almerienses de Adra, El Ejido, Berja y Níjar dentro de la campaña que el PP realiza con motivo de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Para el diputado popular "no es razonable" que "determinadas personas" lleguen a España "hacer lo que les venga en gana" puesto que se viene "a trabajar, a sumar" y "a crear riqueza". "Lo que no vamos a permitir son determinadas actuaciones y comportamientos que en sus países de origen no les permitirían", ha dicho.

El parlamentario ha estado acompañado por el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, y por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, para quien "es necesario contar con una inmigración legal, ordenada y en función de nuestra capacidad de acogida y de la posibilidad de ofrecer un trabajo real" ya que "una inmigración ordenada es un activo mientras que lo contrario es retroceder y crear problemas de convivencia y marginalidad".

Góngora ha agradecido a García Albiol su "compromiso" con Andalucía y, en este sentido, ha apuntado que "al PP nos preocupa tanto la mala gestión que ha realizado el PSOE en la Junta de Andalucía en todos los ámbitos como la posibilidad de un gobierno socialista con un partido antisistema como Podemos".

Ante esto, el parlamentario ha manifestado que "Andalucía se juega mucho", si bien también "el próximo domingo nos estamos jugando también España". "La mejor manera que tenemos para ratificar nuestro compromiso de pertenencia a un gran país como es España es votar a Juanma Moreno y al PP", ha añadido tras considerar que un voto a la candidatura de Susana Díaz es "un aval a que se siga negociando con los independentistas".

Con esto, ha equiparado el voto al PSOE "a que Pedro Sánchez siga permitiendo que se humille a ministros de Exteriores y que el Gobierno mire hacia otro lado". "Es un aval para que los golpistas puedan ver reducida su condena, un aval para que los golpistas de Cataluña puedan conseguir el indulto, y por eso el voto al PP es el voto a favor de Andalucía, del progreso, pero sobre todo a favor de España", ha afirmado.

"Votar al PP es un voto de apoyo y fuerza para todos aquellos catalanes que también nos sentimos muy españoles", ha continuado García Albiol, quien cree que, con su gestión, el presidente del Gobierno "está olvidando a los hombres y mujeres que nos sentimos profundamente catalanes y muy orgullosos de ser españoles".