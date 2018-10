El alcalde de Almería prevé abrir la nueva biblioteca "paulatinamente" en otoño con personal concesionado

Publicado 25/07/2018 13:24:38 CET

ALMERÍA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha indicado este miércoles que "si todo va bien" las previsiones apuntan a que la nueva biblioteca municipal central de la capital pueda abrirse "a lo largo del próximo otoño" de forma que "puede que vaya abriendo de forma paulatina" sus instalaciones en función de la contratación de expedientes, entre los que figura el de la contratación de personal mediante una concesión.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha explicado las "restricciones" a las que se ve sometido el Ayuntamiento en cuanto a la contratación de personal debido a la tasa de reposición que "se impone a las administraciones públicas" y que "impiden contratar todo el personal que quisiéramos, incluso cuando presupuestariamente nos lo podemos permitir".

En esta línea, el regidor ha observado que sería necesario contar con "18 o 20 profesionales como mínimo" para ofrecer un servicio "de calidad, con buen servicio, las 24 horas y con gente especializada", de forma que cubrir la prestación con funcionarios implicaría destinar "prácticamente la totalidad" de la oferta de empleo público de un año a la biblioteca.

"En años anteriores hemos tenido 22 o 23 plazas al año, tanto en 2016 como en 2017. Sería fantástico, pero durante 2018 no podríamos contratar policías locales, no podríamos sacar oferta de empleo público de bomberos, no habría trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en derecho, ni auxiliares ni nada", ha detallado Fernández-Pacheco.

Con ello, ha justificado la necesidad de contar con este servicio bajo una concesión con un contrato de servicio, de una duración aproximada de cuatro años ampliable en dos más, como "se hace en otras ciudades", aunque la biblioteca tendrá "dirección pública, con directrices públicas y de cara al interés público".

"Nadie considera que Los Refugios de la Guerra Civil estén privatizados y es equipamiento municipal cultural, y nadie considera que sea algo privado como tampoco lo es la casa de Doña Pakyta, la Casa del Cine o los centros de la mujer", ha defendido el alcalde, quien ha dicho que el mismo procedimiento se realiza a través de la Junta de Andalucía, el Gobierno o la Diputación de Almería y "miles de ayuntamientos en España" sin que "pase absolutamente nada".

UN ESPACIO "INTERACTIVO" DEL SIGLO XXI

El alcalde ha apuntado que son varios los expedientes en los que se trabaja para la contratación y adquisición del mobiliario, equipos informáticos y estructuras digitales así como para contar con fondos bibliográficos, si bien el diseño de este espacio "dista del concepto tradicional" de biblioteca a la que se acude para "ir a retirar libros", ya que actualmente "son espacios más interactivos" con predominio de la tecnología. "Va a ser una biblioteca del siglo XXI", ha dicho.

"Mi prioridad es que la biblioteca funcione, que sea un centro de referencia, un centro accesible y que todos los almerienses encuentren allí una motivación para seguir formándose y acudir a ella", ha incidido el primer edil, quien ha recordado que este martes se aprobó el expediente para la licitación del mobiliario de este espacio, que se recepcionará "en cuestión de días", por un importe de 435.000 euros.

Así, ha asegurado que se trabaja a "marchas forzadas" para cumplir con un proyecto "ambicioso" que además será "accesible" y cubra "una necesidad que tenía Almería" en infraestructuras culturales. "Tenemos toda la ilusión puesta en este proyecto", ha recalcado Fernández-Pacheco en relación a este equipamiento que acogerá la antigua jefatura de Policía Local en un inmueble diseñado por Guillermo Langle y que para su adaptación se basa en el proyecto 'Tri-teca' ganador del concurso de ideas.

Igualmente, y para cumplir con este objetivo, el alcalde ha recordado que se formalizó un contrato bianual por 172.500 euros con la biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería en materia de asesoramiento y desarrollo de la instalación que contará con salas de trabajo en grupo, sala 24 horas y cafetería integrada, entre otros elementos.