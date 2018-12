El alcalde de Almería sospecha que la negativa de Cs a los presupuestos de 2019 está "tutelada"

Publicado 19/12/2018 17:12:22 CET

ALMERÍA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha manifestado este miércoles su "preocupación" por que el voto en contra de Cs a las cuentas municipales de 2019 después de tres meses de negociaciones y acuerdos proceda de una propuesta "tutelada desde Sevilla o desde Madrid".

Así, ha considerado que tanto el portavoz, Miguel Cazorla, como el edil Rafael Burgos deberán dar una "explicación plausible" ante este cambio de postura, ya que durante semanas han mostrado una "clara voluntad de aprobar el presupuesto".

"No es la primera vez que le enmiendan la plana al señor Cazorla", ha dicho el alcalde en declaraciones a los medios tras la celebración del pleno en el que las cuentas para el próximo ejercicio han salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (PP) y la edil no adscrita que recientemente abandonó las filas de Cs, Mabel Hernández, mientras que PSOE, Cs e IULV-CA han votado en contra.

El primer edil, quien ha confesado que ha conocido la negativa de Cs a apoyar las cuentas 20 minutos antes de que comenzara el pleno, ha incidido en que los concejales de la formación naranja "no podrán negar" que existen correos electrónicos remitidos hasta las 20,30 horas de este martes en el que sugerían "matizaciones" sobre determinados acuerdos y "aspectos con los que se sentían más cómodos" del presupuesto para afianzar su apoyo.

La última epístola digital en vísperas del pleno con la concejal de Economía y Hacienda, María Vázquez, llegaba tras unas negociaciones que arrancaron en octubre, según el regidor, quien ha insistido en que han sido "muchísimas las reuniones, encuentros y los correos" intercambiados así como propuestas e informes.

"Es verdad que este año ellos no han querido escenificar ese acuerdo de forma previa a la elevación del presupuesto a junta de gobierno, como si hicieron en otras ocasiones, pero nosotros confiábamos en que todo iba bien. Es lo que nos habían manifestado", ha dicho el alcalde antes de incidir en que los presupuestos incluyen medidas interesadas por Cs y contra las que finalmente han votado.

Sin ánimo de "especular", Fernández-Pacheco ha insistido en que "jamás" desde su partido le han dicho "cómo tengo que hacer mi trabajo". "Me preocuparía mucho que la propuesta de Cs sea tutelada desde otra ciudad, sin conocer la realidad de Almería y sin saber cuáles son los problemas de esta ciudad", ha recalcado de forma previa a trasladar su convencimiento de que ni Cazorla ni Burgos "se sienten a gusto" con su actuación "O no nos llevan mintiendo desde octubre, o son incongruentes, o la decisión no la han tomado ellos", ha aseverado.

APOYO DE MABEL HERNÁNDEZ

Por otra parte, el regidor capitalino ha reconocido las "conversaciones" mantenidas con la edil no adscrita Mabel Hernández, quien con su voto ha impedido el bloqueo presupuestario aunque este ha estado "condicionado" a determinadas iniciativas, como "al bienestar animal, que es un tema que defendió en varias ocasiones", según ha apuntado.

"Le agradezco que vote a favor, pero insisto en que me hubiera gustado que el presupuesto saliera con 16 votos", ha valorado, puesto que, según ha manifestado, las negociaciones con Cs se mantuvieron estables a pesar de la marcha de la concejal. "Quería el voto a favor de Cs y hemos hecho lo posible e imposible, y ellos con nocturnidad, porque era de noche, no se si con alevosía, han cambiado de decisión", ha lamentado.