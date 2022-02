El alcalde de Almería urge un acuerdo económico vía fondos europeos con Adif para avanzar en las obras de soterramiento

ALMERÍA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha asegurado este martes que desde el Ayuntamiento van a "exprimir hasta la última gota de nuestra energía" para conseguir un acuerdo económico con Adif para alcanzar un acuerdo económico mediante el que financiar la segunda fase del soterramiento de las vías del tren desde la zona del Puche hasta pasada la intersección con la Avenida del Mediterráneo que implique la entrada de fondos europeos a emplear por cada una de las administraciones implicadas en la actuación.

"Confío en que ese acuerdo va a llegar y espero que llegue cuanto antes para que, cuando tengamos el proyecto, no perdamos ni un solo minuto en licitar la obra", ha manifestado a preguntas de los medios el primer edil almeriense, quien ha reconocido, no obstante, que dicho proyecto "ni siquiera ha sido ha visado ni comprobado por parte de los técnicos municipales ni los de la Junta de Andalucía que formamos parte de la sociedad de integración", con lo que aún "no está aprobado". "No conocemos el proyecto", ha añadido.

Tras la reunión mantenida el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento esperaba contar con una propuesta económica a principios de 2022 por parte de Adif a fin de solucionar el modelo de financiación antes de que el proyecto de intervención estuviera acabado, lo que se prevé para finales de marzo de este año, para así dar continuidad a la actuación mediante la licitación de obras.

"Yo confío en que ese acuerdo va a llegar pero lo cierto que hoy por hoy no estamos en disposición de anunciar ningún acuerdo porque el acuerdo no ha llegado", ha indicado el alcalde, quien ha insistido nuevamente que la financiación europea debe "beneficiar a todas las partes", esto es, "también a los contribuyentes almerienses que no puede soportar con sus impuestos y con sus esfuerzo una obra de ese calado mientras que el Gobierno de España elude su responsabilidad amparándose en fondos europeos".

Con ello, Fernández-Pacheco confía, no obstante, en que se atienda esta "razonable" postura y que se llegue a un acuerdo "pronto" para "desbloquear" cómo se afrontará el pago de una actuación que debe "eliminar esa cicatriz que hoy tiene abierta la ciudad en forma de vía de tren y que divide los diferentes barrios de Almería" y que, además, debe dotar a la ciudad de una nueva estación intermodal para la llegada del AVE.

El alcalde ha asegurado que es "mentira" que todos los tramos del AVE entre Andalucía y la Región de Murcia estén en marcha cuando la integración en la capital almeriense aún no está definida a pesar de ser "el tramo más importante". "Espero que esa obra, esa infraestructura, no tenga más retrasos y que podamos licitarla en tiempo", ha dicho.

SÁNCHEZ "HA PERDIDO UNA OPORTUNIDAD"

En esta línea, ha lamentado que en su reciente visita a la provincia de Almería, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdiera "una oportunidad perfecta de poner el foco en aquellos asuntos de interés que son de su estricta competencia, que afectan al futuro y al presente de todos los almerienses y que además preocupan a la ciudadanía" al no referirse a este asunto.

"Creo que un presidente del Gobierno que se precie no puede venir a una de las provincias más olvidadas en materia de infraestructuras y no hablar nada de eso", ha afeado el también portavoz del PP-A, para quien existen "dudas bastante fundadas" sobre el futuro de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia, cuya previsión para su finalización se ubica en 2026.

En el mismo sentido, ha criticado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se convirtiera en "cómplice" del líder del Ejecutivo al no haber "puesto el foco sobre las necesidades reales que tienen los almerienses". "El señor Sánchez tiene en el señor Espadas el mejor de sus aplaudidores, jamás le recrimina nada, jamás le pide nada y jamás le exige nada, y para eso está el PP, para seguir defendiendo los intereses de los andaluces en su conjunto y de los almerienses en particular", ha dicho.