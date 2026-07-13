El alcalde de Los Gallardos (Almería) agradece toda la ayuda y lamenta los fallecidos: "Hemos actuado con el corazón"

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Miguel Reyes, ha manifestado su "más sentido pésame" a los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio forestal que se declaró el pasado jueves en el municipio al tiempo que ha mostrado su "más profundo agradecimiento" a todos los que han colaborado ante esta "difícil tragedia" que ha afectado también a los pueblos vecinos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas.

"Ante la gravedad y magnitud del trágico incendio queremos trasladar que hemos actuado con el corazón, desde el primer momento y en primera línea, frente a una situación imprevisible e incontrolable", ha trasladado el primer edil en un comunicado difundido en las redes sociales del Consistorio, en el que ha pedido "disculpas" y rogado "comprensión ante cualquier fallo humano" que se haya podido producir.

El regidor gallardero, en nombre de la corporación, también ha expresado el apoyo a las familias de las personas desaparecidas. Por el momento, constan diez denuncias formales por desaparición, si bien los trabajos de identificación de los cadáveres a través del ADN podrían resolver en parte esta situación durante las próximas horas.

"El tiempo no borrará de nuestra memoria lo vivido, pero seguiremos trabajando con responsabilidad y determinación para avanzar en la recuperación, siempre con la colaboración de todas las administraciones e instituciones", ha añadido Reyes, para quien con esta situación se ha "demostrado que la solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación y unión son esenciales para superar cualquier catástrofe".

El alcalde ha extendido su agradecimiento a los alcaldes de los pueblos vecinos de Garrucha, Turre y Mojácar, así como al resto de alcaldes de la provincia, quienes se han involucrado con recursos "tanto humanos como materiales" para asistir a los vecinos desplazados y contribuir a sofocar un incendio que ha devorado 7.000 hectáreas y ha afectado a decenas de casas y fincas.

Reyes ha destacado la "valentía" y "entrega ejemplar" de quienes han trabajado "sin descanso" para "proteger vidas, atender a los afectados y garantizar nuestra seguridad", por lo que ha manifestado su "merecido reconocimiento" a los agentes de Policía Local de Los Gallardos José Antonio Rodríguez y Mari Carmen Carricondo, así como a las policías locales de los pueblos vecinos.

El mismo agradecimiento se ha trasladado a los trabajadores municipales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Infoca, UME, Policía Nacional, servicios de emergencias, bomberos, Protección Civil, personal sanitario, Cruz Roja y el resto de profesionales.

"IMPLICACIÓN" Y "SOLIDARIDAD"

"Agradecemos la implicación, la ayuda, la solidaridad, las palabras y los gestos de consuelo y de ánimo", ha dicho en su carta, en la que efectúa una mención particular al resto de alcaldes de pueblos afectados por lo que han "sufrido y vivido" así como un reconocimiento particular por su "excelente trabajo" a la presidenta del Consorcio de Bomberos del Levante, Rosa María Cano. También da las gracias a la Diputación de Almería, Junta de Andalucía y Gobierno Central.

Del mismo modo, ha extendido su gratitud a los voluntarios, asociaciones, empresas y comercios locales de Los Gallardos y de otros pueblos vecinos "que han demostrado una gran solidaridad, ofreciendo su implicación, su ayuda y su apoyo a quienes más lo necesitaban en estos momentos tan duros".

El alcalde ha destacado el papel de los vecinos del municipio quienes, ante una situación tan complicada, "han sabido mantener la calma" y" han tenido un comportamiento ejemplar". Además, ha valorado "sinceramente" la labor de todos los medios de comunicación en su labor informativa.

El primer edil ha recordado, de otro lado, que con carácter urgente se ha celebrado un Pleno Extraordinario en el que se ha decidido, por unanimidad, suspender las Fiestas patronales en Honor a la Virgen del Carmen, previstas para la próxima semana.