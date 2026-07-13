Activado el Portal Registral de Emergencias ante los daños ocasionados por el incendio de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Terrenos calcinados por el incendio forestal. - Javi Carrión

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha activado este lunes el Portal Registral de Emergencias --'https://geoportal.registradores.org/emergency'-- ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de Almería.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones afectadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus, según ha concretado el Colegio de Registradores en una nota.

La presencia de extensas áreas forestales, numerosos municipios y asentamientos dispersos ha generado un escenario de "alto riesgo" en la interfaz urbano-forestal para la población. El incendio ha causado daños sobre superficies forestales y vegetación natural, así como afecciones potenciales a infraestructuras próximas, en un entorno de "elevada sensibilidad ambiental".

Según los datos preliminares, han sido más de 4.800 hectáreas quemadas, en los términos municipales de Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas, Sorbas, resultando afectadas 753 fincas registrales y 266 edificaciones.

Asimismo, desde el Colegio de Registradores han asegurado que siguen actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una "visión global del impacto de los incendios", con el fin de "facilitar a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles", un hecho "clave" para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.