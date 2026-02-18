El alcalde de Níjar (Almería) pide más agentes y medios para la Guardia Civil ante los robos en explotaciones agrícolas

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, conversa con agricultores afectados por los robos, acompañado por concejales y agentes de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido (PP), ha reclamado al Gobierno central una mayor dotación de efectivos y medios para la Guardia Civil ante los robos registrados en las últimas semanas en explotaciones agrícolas del municipio.

El regidor ha realizado esta petición tras visitar a varios productores afectados, acompañado por los concejales de Agricultura, Jesús Guerrero, y de Seguridad, Mónica Morales, a quienes ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento y ante quienes ha insistido en que la seguridad en zonas rurales e invernaderos corresponde a la Guardia Civil, dependiente del Gobierno de España.

En una nota, el alcalde nijareño ha lamentado que el municipio no cuenta con suficientes agentes para cubrir "un territorio tan extenso y tan particular como el nuestro" y ha recordado que ya se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de una Junta Local de Seguridad para abordar tanto el aumento de robos en el campo como la presencia diaria de 'narcolanchas' en la costa.

Desde el Consistorio han destacado el refuerzo de la plantilla de Policía Local, que ha alcanzado la cifra más alta hasta la fecha, así como la puesta en marcha de una patrulla marítima y una patrulla rural --que reanudará su actividad en marzo--. También han señalado que se mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia como medida preventiva y que se ha renovado la flota de vehículos policiales.

Asimismo, han aludido a la construcción del parque de bomberos, actuaciones que, según ha subrayado Garrido, se han impulsado en menos de tres años de mandato.