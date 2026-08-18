El alcalde de Níjar (Almería) reclama refuerzos para acabar con los "reiterados cortes" de luz en sus núcleos costeros

Archivo - La Isleta del Moro en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

Endesa apunta que ya ejecuta obras por 800.000 euros para duplicar la capacidad de suministro

NÍJAR (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido (PP), ha reclamado un refuerzo de la infraestructura eléctrica para poner fin a los "reiterados cortes" de suministro que, según ha advertido, se repiten "año tras año, especialmente durante los meses de verano" y en los núcleos costeros, con el aumento de vecinos y de la actividad turística.

En una nota, el primer edil nijareño ha asegurado que se "ha llegado a una situación absolutamente inadmisible" que va más allá de una "incidencia puntual" o "aislada", por lo que desde el Consistorio se ha trasladado un escrito en el que se expone la problemática que afecta con especial incidencia a las localidades ubicadas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar así como a los núcleos de Campohermoso y Barranquete.

"Los vecinos de Níjar no pueden asumir como algo normal que cada verano vuelvan los cortes de luz, y tampoco podemos pedir a nuestros comerciantes, hosteleros y empresarios que soporten año tras año las consecuencias de las deficiencias de un servicio básico", ha destacado Garrido.

Ante esta situación, desde la compañía eléctrica Endesa han explicado a Europa Press que actualmente se ejecutan obras para duplicar la capacidad de suministro con el desdoble de la línea de media tensión de San José, cuyos trabajos valorados en 800.000 euros han entrado ya en su segunda fase con la previsión de quedar finalizados el próximo mes de octubre.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que núcleos como San José, Las Negras, Agua Amarga, Rodalquilar o la Isleta del Moro experimentan durante los meses estivales un importante incremento de población y constituyen algunos de los principales destinos turísticos de la provincia de Almería.

Por este motivo, el Consistorio considera "imprescindible" que el municipio disponga de unas infraestructuras eléctricas "suficientemente dimensionadas y capaces de garantizar un suministro estable y de calidad" durante todo el año, incluyendo los periodos en los que se produce un "notable incremento de la demanda".

"En las últimas décadas Níjar ha experimentado un enorme crecimiento poblacional, turístico y económico, y ese crecimiento tiene que ir necesariamente acompañado de una modernización y ampliación de sus infraestructuras básicas. No podemos permitir que unas infraestructuras insuficientes se conviertan en un freno para nuestro desarrollo ni que perjudiquen la imagen de un destino turístico de primer nivel", ha explicado el alcalde.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Níjar ha solicitado que se informe al Consistorio de las causas de las interrupciones registradas durante este verano y que se detalle el estado de las inversiones ejecutadas, actualmente en marcha o previstas para reforzar la red de distribución eléctrica en el término municipal.

Asimismo, ha reclamado la adopción urgente de las medidas necesarias para garantizar la continuidad y calidad del suministro, especialmente durante los periodos de máxima demanda, así como la puesta en marcha de un plan específico de refuerzo de las infraestructuras eléctricas de Níjar que contemple actuaciones y plazos concretos.

El Consistorio también ha solicitado a las administraciones competentes que lleven a cabo las actuaciones de inspección y control necesarias para comprobar el cumplimiento de los niveles legalmente exigibles de continuidad y calidad del suministro.

Además, el Ayuntamiento ha pedido que se convoque, a la mayor brevedad posible, una reunión entre el Consistorio y las empresas y administraciones públicas con competencias en la materia, con el objetivo de analizar las causas de los cortes, conocer la situación actual de la red y establecer un calendario concreto de actuaciones e inversiones.

"Desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar en todo aquello que sea necesario para encontrar una solución, pero también vamos a exigir que cada empresa y cada administración asuma sus responsabilidades. Níjar necesita soluciones, inversiones y plazos concretos. No podemos resignarnos a que los cortes de suministro eléctrico formen parte de cada verano", ha concluido Garrido.