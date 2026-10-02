Lluvias y tormentas ponen en riesgo a gran parte del país, con Tarragona y Castellón en aviso rojo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gran parte del país estará este viernes en riesgo debido a las lluvias y las tormentas, con las provincias de Tarragona y Castellón en aviso rojo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso naranja por lluvias y tormentas y Jaén en aviso amarillo; en Aragón, en aviso amarillo por lluvias y tormentas estarán Teruel; en Castilla y León, en aviso amarillo por ambos fenómenos estarán Ávila y Segovia; y en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca estarán en amarillo por lluvias y tormentas al igual que la Comunidad de Madrid.

Además, en Cataluña, Tarragona en riesgo extremo por lluvias y riesgo importante por tormentas; en Extremadura, Cáceres y Badajoz en riesgo por lluvias y tormentas; y en la Comunidad Valenciana, Alicante y Valencia estarán en aviso naranja por lluvias y tormentas y Castellón en rojo por lluvias y naranja por tormentas.

Las lluvias y las tormentas pondrán también en riesgo importante a Baleares --Ibiza y Formentera en naranja y amarillo Mallorca-- y también en naranja la Región de Murcia, mientras que Madrid estará en aviso amarillo por estos dos fenómenos meteorológicos.

Este viernes se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo. Durante la madrugada, se prevé que continúen los chubascos y las tormentas del día anterior en la Comunidad Valenciana y Tarragona; estos serán de intensidad torrencial y dejarán acumulaciones muy elevadas, especialmente en Castellón y Tarragona.

A partir del mediodía, la intensidad empezará a disminuir y las tormentas se desplazarán hacia la costa, donde podría darse algún chubasco fuerte durante la tarde. También de madrugada, se prevén chubascos localmente fuertes en Madrid y otros puntos del tercio este; durante la tarde, son probables los chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares.

En el Cantábrico y el tercio este, se esperan cielos poco nubosos, y en Canarias, cielo nubosos en la vertiente norte de las islas y lluvias persistentes en La Palma.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el sureste y las zonas altas del extremo norte. En Canarias, habrá una intrusión ligera de calima desde el este.

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este y Baleares. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas.

El viento será moderado en los litorales, del nordeste en las costas gallegas, donde puede alcanzar momentos de fuerte y del este en Baleares y en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En el interior, el viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este. En Canarias, el alisio soplará moderado.