El alcalde de Velefique (Almería) presenta este viernes su renuncia para dar el relevo a su 'número dos'

Velefique (Almería). - AYUNTAMIENTO DE VELEFIQUE

VELEFIQUE (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Velefique (Almería), Rafael García Sola (PSOE), va a presentar este viernes su renuncia como primer edil de la localidad ante su inminente retirada, de forma que dará el relevo a su actual teniente alcalde María del Mar Segura, quien se convertirá en la primera alcaldesa del municipio.

El regidor, que ha gobernado en esta localidad de casi 250 habitantes durante 23 años, va a oficializar su dimisión para formalizar la misma en un pleno que tendrá lugar el 12 de febrero, de modo que, conforme a las previsiones, la nueva alcaldesa tomará posesión del cargo el 21 de febrero.

Los socialistas velefiqueños volvieron a obtener mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023, donde se hicieron con cuatro de los cinco concejales en disputa frente al PP, que consiguió un representante.

Con casi 73 años y ya jubilado tras una vida dedicada a la docencia, García Sola se mantendrá como concejal en lo que resta de mandato; un cargo que ocupa desde hace 30 años desde que comenzó su andadura bajo las siglas de IU aunque en los últimos siete años ha ejercido como alcalde con el PSOE.

Así, ha mostrado su plena confianza a la primer edil entrante, quien acumula una experiencia de 16 años en el Ayuntamiento. "Hay gente que dice que es más difícil irse que llegar, pero eso a mí no me preocupa", ha asegurado a la hora de dar un paso al lado para facilitar el último año de corporación a su compañera de equipo. "Quiere a su pueblo como yo lo quiero", ha recalcado.

García Sola ha defendido un equipo municipal con una nueva alcaldesa al frente para un Velefique "de futuro" con dos importantes retos: la lucha contra la despoblación, dado que actualmente solo tiene un niño en edad escolar; y la falta de agua, para lo que ha reclamado el apoyo de la Diputación y la Junta de Andalucía a la hora de brindar recursos hídricos a la comarca de Los Filabres.

Con ello, ha valorado las iniciativas que parten del ayuntamiento para contar con un equipamiento con el que atraer a nuevos habitantes así como las que surgen también de asociaciones vecinales y de colectivos para dinamizar la vida en el municipio a través de eventos, fiestas y actividades.