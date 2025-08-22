La alcaldesa de Almería aboga por compaginar una doble feria del mediodía con casetas ya montadas en la Vega de Acá

Montaje de la Feria de Almería en el recinto de la Vega de Acá. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha manifestado su interés por aumentar el número de casetas tradicionales en el recinto ferial de la Vega de Acá mediante su montaje por parte del Ayuntamiento para después sacar a concurso dichos espacios de ocio, ya que la iniciativa no solo permitiría potenciar la feria de la noche sino también contar con una doble feria del mediodía: una en el recinto ferial y otra, ya consolidada, en el centro de la ciudad.

"Yo creo que es compatible, que se pueda ir al centro o al recinto ferial, que puedas elegir dependiendo de qué tipo de feria quieres vivir ese día", ha valorado la primera edil almeriense en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha considerado que existen públicos distintos y suficientes para acudir a ambos espacios con éxito.

Vázquez ha reconocido la escasez de casetas tradicionales --cinco este año-- con las que cuenta la Feria de Almería, por lo que cree que facilitar a los empresarios estos ambientes ya montados mediante una concesión puede contribuir a dinamizar la feria de la noche al no tener que asumir de entrada los costes de construcción.

La alcaldesa asegura que ahora "la feria del mediodía tiene mucha más fuerza que la feria de la noche", por lo que de cara a 2026 buscará hacer "compatibles los dos", de manera que asumir el montaje de las casetas supondrá no solo aumentar la oferta nocturna sino también una oportunidad para desdoblar las celebraciones del mediodía.

"En términos de familia se puede disfrutar muchísimo", ha estimado Vázquez, quien ha incidido en que a la actual feria diurna en el centro de la ciudad acude "un público con una edad muy concreta, que normalmente no lleva niños y que disfruta la feria de otra manera", si bien su opción siempre pasa por mantener las "dos posibilidades".

La alcaldesa ha reconocido, de otro lado, que la interferencia de las obras que se desarrollan en la capital este año en la semana grande de Almería, de forma que la peatonalización del Paseo de Almería ha obligado a desplazar tres de los siete ambigús de la feria del centro a la Rambla Federico García Lorca.

"El año que viene vamos a poder disfrutar de todas las obras prácticamente todas terminadas y yo creo que va a ser un revulsivo económico y turístico para la ciudad", ha opinado Vázquez, quien sostiene que la remodelación de esta arteria va a hacer que el espacio sea "más amable" y "transitado" por los ciudadanos, lo que favorecerá el comercio y la restauración.

De igual modo, ha saludado el avance de las obras del soterramiento de las vías del tren que posibilitarán la llegada del AVE a Almería y la mejora de las comunicaciones ferroviarias, según sus cálculos, a partir de 2027. La actuación, además de transformar la ciudad con la supresión de puentes como el de la Avenida del Mediterráneo, contribuirá, según la alcaldesa, a que bajen los precios de los vuelos con otras ciudades. Asimismo, ha destacado como tercera gran obra la integración Puerto-Ciudad, que destaca como polo de atracción turístico.

TASA TURÍSTICA

Sobre la implantación de una tasa turística ante la afluencia de turistas y la masificación de algunas ciudades durante los periodos vacacionales, la alcaldesa ha reconocido que Almería aún no está "en esa fase". "Lo que nosotros queremos es que venga turismo y entendemos que ahora mismo la tasa turística, y en esto estamos en connivencia totalmente con el sector turístico, sería un error para Almería capital", ha dicho Vázquez.

No obstante, ha mostrado su comprensión hacia los alcaldes de otras ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, cuyos servicios municipales "no dan abasto" en fechas claves porque pueden verse "infradimensionados" ante un aumento puntual de población. "Entiendo que esa tasa turística la reivindiquen con energía", ha indicado.