La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la misa con motivo de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, titular de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación de la capital. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este domingo a la misa con motivo de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, titular de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación de la capital. Un acto litúrgico que ha sido oficiado por el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Almería, Andrés Francisco Rodríguez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, con esta sagrada celebración, el mundo de las Corporaciones Penitenciales y de Glorias de Almería "se une en una sola voz para proclamar la realeza de Cristo en la sociedad así como en las familias y en el seno de las hermandades de la ciudad, renovando así el compromiso de fe y servicio a la Iglesia".

María del Mar Vázquez y las concejalas Eloísa Cabrera y Ana Trigueros, junto al diputado provincial de Presidencia, Carlos Sánchez, han querido acompañar al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, así como a los Hermanos Mayores que han acudido "a una de las celebraciones litúrgicas más importantes del año".