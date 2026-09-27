La alcaldesa de Almería acompaña a la Hermandad del Rocío de Almería en su salida por el 25 aniversario de su imagen

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la procesión extraordinaria de la Hermandad del Rocío con motivo del 25 aniversario. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este sábado, 27 de septiembre, en la procesión extraordinaria de la Hermandad del Rocío con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima del Rocío, en la que ha sido la segunda vez en la historia que ha recorrido las calles de la capital.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento almeriense ha señalado que además, han asistido los concejales Juan José Segura, Amalia Martín y Óscar Bleda junto a la alcaldesa, que ha querido "estar al lado de todos los 'rocieros' en esta ocasión tan especial".

La imagen de María Santísima del Rocío ha portado el manto blanco de capilla de María Santísima de Los Ángeles, "prestado para la ocasión", y ha recorrido las calles Ricardos, plaza de San Pedro, Floridablanca, Real, Lope de Vega, plaza de la Catedral, General Castaños, José Ángel Valente, Arráez, Juez, plaza de la Constitución, Marín, Jovellanos, Tiendas, Virgen de la Soledad, Hernán Cortés, plaza Flores, Plácido Langle, plaza San Pedro y Ricardos antes de su regreso al templo. Asimismo, la nota musical ha corrido a cargo de la Banda de música Santa Cecilia de Sorbas.