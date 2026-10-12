La alcaldesa de Almería asiste al acto institucional por la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asiste al acto institucional por el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este lunes en el acto institucional que la Guardia Civil organiza anualmente con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, que se conmemora cada 12 de octubre.

Durante la celebración, que se ha llevado a cabo en el Patio de Armas de la Comandancia de Almería, copresidida por el coronel jefe José Antonio Carvajal, y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, la Guardia Civil ha hecho entrega de las condecoraciones al personal del Cuerpo y personal civil por sus méritos, según ha explicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

También han asistido a este acto el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Carlos Sánchez, miembros de la Corporación municipal, diputados nacionales, parlamentarios andaluces y almerienses de la sociedad civil, militar y judicial que han querido "mostrar su apoyo y respeto al Cuerpo".

A todos los integrantes de la institución militar les ha trasladado la alcaldesa su felicitación "por la gran labor que desempeñan a diario al servicio de todos los almerienses", así como "por el prestigio y la cercanía logrado a lo largo de los años".

Además, María del Mar Vázquez ha querido agradecer a la Guardia Civil su "estrecha colaboración en todos los grandes eventos que se celebran en la ciudad para garantizar, junto a la Policía Nacional y Policía Local, la seguridad de vecinos y asistentes y su correcto desarrollo".

Igualmente, ha recordado la remodelación llevada a cabo por el Consistorio hace tan solo unas semanas en la Plaza de la Guardia Civil, un espacio cercano a la Comandancia y dedicado al cuerpo, para transformarlo "en un lugar más accesible y seguro para los miles de vecinos que transitan a diario por ahí".

Tras la entrega de las distinciones, se ha llevado a cabo el homenaje a los guardias civiles que dieron su vida en el cumplimiento de su deber, un recuerdo que se ha realizado a los sones del himno de la Benemérita. Finalmente, el acto ha concluido con el desfile de la Unidad de Honores.