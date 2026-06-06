La alcaldesa de Almería defiende al sector pesquero, "vital" frente a la pesca ilegal

Cuarta Jornada de 'Comprometidos con nuestro mar: la pesca ilegal no es una broma'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado el compromiso por "la protección del mar y la defensa de nuestro sector pesquero", frente a la pesca ilegal, ya que aproximadamente son "más de 3.000 familias de la ciudad las que, directa e indirectamente, se ganan diariamente la vida cumpliendo con todos los estándares de calidad y normativas vigentes".

Según ha indicado el Consistorio almeriense en una nota, la alcaldesa ha acudido a la cuarta jornada 'Comprometidos con nuestro mar: la pesca ilegal no es una broma' celebrada en la tarde del viernes, 5 de mayo, en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería (CIP).

En contexto, en este encuentro abierto al público y organizado por Pesca España han participado, el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, Carlos Aldereguía; el gerente de la OPP Lonja de Almería, José María Gallart; el gerente de Pesca España, Antonio Nieto; representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y "otras voces relevantes" del sector como el director general de Europeche, Daniel Voces, o la eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europe, Carmen Crespo.

En su intervención, la primera edil ha destacado que "Almería es uno de los principales motores de la pesca de bajura en el Mediterráneo" ya que "en nuestra lonja se comercializan a diario más de un centenar de especies locales, capturadas por más de un centenar de embarcaciones".

En referencia a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la alcaldesa ha asegurado que "no es una amenaza: es un desafío en toda regla que no podemos permitir". Se calcula que hasta "el quince por ciento del pescado que ingresa al mercado europeo proviene de prácticas ilícitas, lo que tiene un impacto directo en nuestra economía y en los puestos de trabajo en las costas españolas, además de medioambiental y de salubridad".

Por ello, Vázquez ha defendido "el gran trabajo que realizan las mujeres y hombres de la mar de Almería, que tienen un firme compromiso por practicar una pesca sostenible". "Estamos del lado de los pescadores de Almería, del lado de la sostenibilidad, de la seguridad y del futuro", ha añadido la regidora.

En la apertura del acto, Nieto ha valorado que iniciativas como esta jornada permiten "seguir reforzando el compromiso del sector con una pesca regulada y sostenible", además de contribuir a visibilizar la importancia de proteger los recursos marinos desde la colaboración y la responsabilidad compartida. "Solo a través del trabajo conjunto y del cumplimiento riguroso de las normas podremos contribuir a garantizar el futuro de nuestros océanos y de las próximas generaciones", ha afirmado Nieto.

COMPROMISO DEL SECTOR

En concreto, la Administración locl ha valorado que el encuentro ha servido para "poner en valor el compromiso del sector pesquero español con una actividad legal, regulada y sostenible", así como para "visibilizar las iniciativas y acciones que impulsa Pesca España para combatir la pesca ilegal y promover la protección de los recursos marinos".

En la jornada se ha resaltado el impacto que tiene la pesca ilegal sobre los ecosistemas y la economía global, que provoca cada año la pérdida de entre once y 26 millones de toneladas de pescado en todo el mundo y genera pérdidas económicas anuales de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares para la economía mundial.

Al coincidir con el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Indnr), impulsado por Naciones Unidas, esta jornada ha procurado "reforzar el mensaje de que avanzar hacia una pesca legal, regulada y sostenible es clave para proteger los océanos, garantizar el futuro de los recursos marinos y asegurar la viabilidad de miles de comunidades que dependen del mar".

En esta línea, se ha ensalzado el "compromiso de la flota pesquera española con el cumplimiento de una de las normativas más exigentes del mundo en materia de sostenibilidad, control y trazabilidad", así como el "esfuerzo continuo del sector por impulsar una actividad pesquera responsable y respetuosa con el medio marino".

Asimismo, este encuentro ha permitido analizar cómo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada "amenaza la conservación de los recursos pesqueros, altera el equilibrio de los ecosistemas marinos y pone en riesgo los avances logrados en materia de gestión sostenible". Además, estas prácticas "afectan directamente a millones de personas cuya alimentación y medios de vida dependen del mar".

Bajo este contexto, desde Pesca España se ha insistido en la "importancia de seguir avanzando hacia unas reglas comunes para todos, reforzar la cooperación internacional y continuar impulsando mecanismos de control eficaces que permitan garantizar una actividad pesquera transparente, legal y sostenible a nivel global".