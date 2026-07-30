El primer Gobierno andaluz de PP-A y Vox aprueba los decretos de estructura de sus consejerías con 13 altos cargos más

1107960.1.260.149.20260730141557 La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 30 de julio de 2026 en Sevilla ( - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox ha aprobado en su reunión de este jueves, 30 de julio, los decretos de estructura de sus 13 consejerías, que conllevan un incremento en 13 del número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A.

Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha informado de la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías "para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica".

Carolina España ha remarcado que lo que pretende el primer Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox tras las elecciones del 17 de mayo es "poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj", con el "objetivo prioritario" de "sacar adelante en tiempo y forma los Presupuestos de la Junta de Andalucía", según ha agregado.

A preguntas de los periodistas sobre si se ha producido un aumento en el número de altos cargos respecto al Gobierno anterior, que también presidía Juanma Moreno, y que era del PP-A en solitario, la consejera portavoz ha indicado que se han creado "13 nuevos centros directivos entre direcciones y secretarías generales", lo que se traduce en "13 nuevos altos cargos".

Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 con las que comenzó en la legislatura anterior, y ha defendido que, en este contexto, "es razonable que haya más cargos intermedios".

Tras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones --Extremadura, Aragón y Castilla y León-- sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera ha explicado que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas --de Vivienda y de Inteligencia Artificial--, por lo que "hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los trece altos cargos" que se han introducido en el nuevo Gobierno, según ha expuesto.