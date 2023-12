La alcaldesa de Almería dice que "se trabaja en la solución definitiva" para los barrios con agua no apta para consumo

ALMERÍA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha indicado este lunes que el Ayuntamiento "está trabajando urgentemente" para dar respuesta al problema del abastecimiento de agua en los barrios y diseminados de la capital en los que se ha declarado no apta para consumo humano y ha explicado que la "solución definitiva" pasa por "hacerles llegar el agua desalada que sí está llegando ya al resto de la ciudad".

A preguntas de los periodistas, Vázquez ha indicado que la situación comunicada el pasado viernes por la Junta tras el informe de la empresa concesionaria Aqualia "está pasando en muchísimas zonas de Andalucía" y ha afirmado que desde el equipo de gobierno "ya veníamos trabajando en esa posibilidad".

"Por eso habilitamos a la mayor brevedad posible esas cubas de agua que van a suministrar agua gratuitamente varias veces al día en distintas zonas", ha dicho, al tiempo que ha precisado que son "cerca de 2.000 los ciudadanos que se van a ver perjudicados" por la prohibición del consumo del agua proveniente de las redes de abastecimiento.

La alcaldesa ha apuntado que la empresa concesionaria "va a plantear varias posibilidades" al ayuntamiento para hacer que el agua desalada, cuyos niveles de sanidad son "normales", llegue a esas áreas de la ciudad, que en la actualidad beben de los Pozos de Bernal.

"Nos tenemos que poner a trabajar rápidamente y por emergencia porque no queremos causarle ningún perjuicio a los vecinos más allá del que los inconvenientes por la sequía y por la falta de lluvia nos está causando a todos", ha concluido.

La resolución emitida el pasado viernes por la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario para emplearla para la limpieza del hogar y la vajilla ni para el aseo personal.

La decisión llega tras evaluar los valores radionucleidos --radioactividad natural de las aguas subterráneas--, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo y hallar valores superiores, según ha indicado la Administración autonómica en una nota. Este exceso de radiactividad natural se ha localizado en los últimos análisis efectuados por Aqualia.

El reparto de agua se realizará en las ubicaciones y horarios establecidos de forma diaria mientras dure la incidencia, aunque podrían modificarse en los próximos días en función de la evolución del servicio, lo que sería comunicado a los afectados.

Se realizará además sin límite de litros por persona, dentro del sentido común, para adaptarse a las necesidades de cada hogar. A pie de cada camión prestará apoyo un trabajador de Aqualia para controlar la cadena sanitaria del suministro de agua y además poder ayudar a aquellas personas que lo necesiten con el llenado de sus garrafas.

En el barrio de La Joya se repartirá agua en la Avenida del Mar con calle Huerta Cadenas de 9,00 a 11,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. En Castell del Rey, el reparto se hará al inicio de la calle Alfonso XII de 8,00 a 9,00 horas y de 16,00 a 17,00 horas. En el restaurante La Gruta, el agua se distribuirá de 9,00 a 9,30 horas y de 17,00 a 17,30 horas.

En la urbanización Espejo del Mar, se podrá hacer acopio de 9,30 a 10,00 horas y de 17,30 a 18,00 horas. En la urbanización El Palmer, el reparto de agua será de 10,00 a 10,30 horas y de 18,00 a 18,30 horas mientras que, por último, en el hotel La Parra se distribuirá de 10,30 a 11,30 horas y de 18,30 a 20,30 horas.

Para cualquier aclaración o información adicional que precisen, pueden dirigirse a la oficina de Aqualia (calle González Garbín, 32 de la capital) o llamar al número gratuito de Aqualia Contact en el 900814483, disponible las 24 horas todos los días de la semana.