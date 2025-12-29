La alcaldesa de Almería invita a tomar los '12 tomates de la suerte' este martes en la Plaza Vieja

Archivo - Plaza Vieja de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha invitado a vecinos y visitantes a tomar este martes los '12 tomates de la suerte' en el marco de una iniciativa que se llevará a cabo en la Plaza Vieja de Almería, donde se repartirá hasta 6.000 bolsas de tomate cherry para celebrar de forma anticipada el Año Nuevo.

La celebración, que estará acompañada del concierto de Las Migas, arrancará a las 19,00 horas, según ha recordado el Consistorio en una nota ante la segunda edición de una fiesta que busca unir "tradición, gastronomía y música en torno al tomate, producto emblemático de la provincia".

El evento está organizado por la Cofradía del Tomate y la Asociación Almería Gastronómica, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, y contará con unas campanadas anticipadas conducidas por la periodista y embajadora de la Cofradía, Mar Villalobos, junto a Rafael Rodríguez, de Almería Gastronómica, en una gala festiva que pondrá en valor la importancia del tomate en la historia y la gastronomía almeriense.

Vázquez ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta celebración "que aúna tradición, identidad y convivencia en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad". En este sentido, ha señalado que "'Los 12 tomates de la suerte' es ya una cita esperada dentro de la Navidad almeriense y una forma diferente y cercana de empezar a despedir el año".

Asimismo, ha invitado "en nombre del Ayuntamiento de Almería y de los organizadores, a todos los vecinos, familias y visitantes a participar y compartir esta fiesta que pone en valor un producto que forma parte de nuestra esencia y de nuestra historia". "Queremos que la Plaza Vieja se llene de ambiente festivo, ilusión y buenos deseos para el año que está a punto de comenzar", ha añadido.

Por su parte, Mabel Salinas, de la Cofradía del Tomate, ha insistido en la "singularidad" de este evento, creado alrededor de un producto tan almeriense como es el tomate, llevado este año además a un marco "incomparable" como es la Plaza Vieja, una vez acabadas las obras de remodelación. Igualmente ha invitado a los almerienses y turistas que visitan estos días la ciudad a "participar activamente en esta celebración, que vendrá además acompañada de sorpresas".

Tras las campanadas, el público podrá disfrutar del concierto, con entrada gratuita, del grupo 'Las Migas', referencia del flamenco actual, que pondrá el toque musical a una jornada pensada para todos los públicos.

Con dos premios Grammy y tras conquistar escenarios en más de 50 países, Las Migas presentan en Almería su disco 'Flamencas', un vibrante regreso al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura que las ha consolidado como una de las propuestas más destacadas y reconocidas del flamenco contemporáneo a nivel internacional. El concierto comenzará a las 21.00 horas.

Con esta iniciativa, Almería continúa reforzando una Navidad dinámica y participativa, vinculada a sus señas de identidad y abierta a la ciudadanía, marcando la cuenta atrás para recibir el nuevo año de una forma original y muy almeriense.