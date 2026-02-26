La alcaldesa de Almería pedirá a Costas aportes de arena para las playas de cara a la Semana Santa tras el temporal

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María de Mar Vázquez (PP), ha señalado este jueves que va a llamar "personalmente" a la Dirección General de la Costa y el Mar para solicitar aportaciones extraordinarias de arena para las playas de Almería antes de la temporada de Semana Santa a raíz de los estragos que el temporal ha hecho en el litoral.

La primera edil ha concretado en declaraciones a los periodistas que los servicios técnicos del Ayuntamiento aún trabajan en un informe de evaluación de las playas y en otro sobre los desperfectos en las instalaciones municipales para pedir ese aporte "tan necesario" a "escasas semanas" de la Semana Santa.

"Es verdad que normalmente no lo hacen, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo porque es fundamental para Almería", ha dicho la regidora, para quien es preciso que las playas estén "en perfecto estado" tanto para los almerienses como para los turistas que visitan la capital en esas fechas con la mejora de la meteorología.

Vázquez ha señalado entre las playas afectadas las de El Zapillo y las de Costacabana, donde el temporal ha "socavado" una gran cantidad de arena mientras que el vendaval desplazó otra parte hacia el interior, lo que ha deteriorado el estado del litoral urbano. "Tenemos esperanza en que nos atiendan esta demanda", ha dicho ante el efecto de unos vientos que, en Almería, "han sido dramáticos".