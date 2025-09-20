La alcaldesa asiste a los actos del 105 aniversario fundacional de La Legión en Almería

Actos del 105 aniversario fundacional de La Legión en Almería, este sábado - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este sábado en la Base militar 'Álvarez de Sotomayor', en Viator, a la parada militar celebrada con motivo del 105 aniversario fundacional de la Legión Española.

Los actos conmemorativos de esta efemérides han estado presididos, en esta ocasión, por el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero Claudio, quien ha estado acompañado por el jefe de la brigada 'Rey Alfonso XIII', II de La Legión (Brileg), general José Agustín Carreras Postigo, así como por el general jefe de la División 'Castillejos', Luis Francisco Cepeda.

Según una nota del ayuntamiento, la jornada se ha iniciado con diferentes actividades dirigidas a dar a conocer la Legión al personal asistente a los actos, destacando la visita a la sala museística, una exposición estática de materiales, una retreta militar, una exhibición de las escuadras de gastadores.

El acto principal, la parada militar, ha tenido lugar a mediodía en el patio de armas, donde han formado las unidades legionarias con base en Viator, todas ellas con sus guiones, banderines y escuadras de gastadores, acompañadas por la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Brileg.

La parada militar ha consistido en un acto solemne en el que, una vez formada la fuerza y tras pasar revista, se ha realizado la lectura del Real Decreto de creación de La Legión.

Seguidamente, se ha realizado la imposición de condecoraciones a personal militar y civil como reconocimiento a su labor o implicación y se han entregado títulos de Legionario de Honor, becas y premios de cofradías y hermandades.

A continuación, el general de la Brigada José Agustín Carreras ha dirigido la tradicional alocución sobre la creación de La Legión, antes de finalizar el acto con el desfile.

Posteriormente, se han rendido los correspondientes honores a los que dieron su vida por España. A su término, se ha procedido a cantar la Canción del Legionario y recitar dos Espíritus del Credo 'Espíritu del Legionario y de disciplina'.

Como colofón, desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes.

Al acto, además de la alcaldesa, han asistido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, diputados nacionales, senadores y parlamentarios andaluces, entre otras autoridades.