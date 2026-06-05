La alcaldesa autoriza en un bando pantallas en las terrazas para los play-offs de la UD Almería y el Mundial de Fútbol

Archivo - Terrazas y veladores en la calle Jovellanos de Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha emitido un bando para autorizar de manera excepcional a las terrazas y veladores de bares y restaurantes de Almería sacar pantallas a la calle para seguir las competiciones futbolísticas, en concreto, la fase de play-offs en la que la UD Almería se juega su ascenso a Primera División, y para el Mundial de Fútbol.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, la autorización permitirá el uso de dispositivos audiovisuales pero "sin amplificación de sonido", toda vez que apela al "buen criterio" y "sentido común" de los empresarios a la hora de aplicar esta excepcionalidad y hacerla "compatible con el derecho al descanso de los vecinos".

La medida responde al "interés que generan ambos acontecimientos deportivos" y a su "repercusión positiva en la actividad económica del sector hostelero", ya que además facilita espacios de encuentro y convivencia en la ciudad durante la celebración de estos eventos.

La autorización tendrá vigencia los días 6 y 9 de junio de 2026, coincidiendo con la primera eliminatoria del play-off de ascenso; los días 14 y 20 de junio de 2026, correspondientes a la segunda eliminatoria o final por el ascenso a Primera División; y durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol.

De esta forma, los clientes de los establecimientos hosteleros podrán seguir al aire libre las retransmisiones deportivas, "contribuyendo a dinamizar la actividad social y económica de la ciudad y favoreciendo la animación en las calles durante estas jornadas".

El incumplimiento de las condiciones fijadas en el bando, a disposición de los ciudadanos a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Almería, podrá ser objeto de sanción.