La alcaldesa defiende en el Blue Zone Forum que Almería es un "laboratorio de innovación azul" en el Mediterráneo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante su intervención en la mesa ‘Transformación y territorio: el impacto del liderazgo femenino en la economía azul’ del Blue Zone Forum celebrado en Cádiz. - AYUNTSMIENTO DE ALMERÍA

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha defendido en el Blue Zone Forum de Cádiz que la ciudad se ha convertido en un "laboratorio de innovación azul en el Mediterráneo" gracias a proyectos como 'LIFE', con el que se monitorizan riesgos climáticos, se desarrollan iniciativas de pesca sostenible, se impulsa un "turismo azul innovador" y se prueban soluciones adaptadas a una costa y a un clima "cada vez más extremo".

En este encuentro, celebrado desde el miércoles hasta este viernes en el Palacio de Congresos de Cádiz, ambas ciudades han puesto en común las estrategias que llevan a cabo para poner en valor el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico como "motores de la economía azul".

"Hemos demostrado que somos capaces de convertir la potencialidad del entorno en un elemento clave de la cadena de valor de los destinos costeros inteligentes aplicando una gestión diferente de las infraestructuras, de las actividades portuarias, del turismo, del deporte y de la gastronomía", ha trasladado Vázquez a los asistentes.

El foro, promovido por la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting con la colaboración especial del Clúster Marítimo Naval, se ha constituido como una oportunidad para conectar con profesionales, startups, investigadores y empresas líderes en el sector.

La regidora ha intervenido en el Foro Blue Women, en la mesa redonda 'Transformación y territorio: el impacto del liderazgo femenino en la economía azul', junto a Inés González, directora general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo; Claudia Perellano, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas; y Carmen Tovar, delegada de la Zona Franca de Sevilla.

Durante su intervención, Vázquez ha resaltado que "Almería cuenta con un entorno marítimo y costero único en el Mediterráneo que la ciudad está aprovechando como elemento generador de recursos de valor económico, cultural y social".

Ha incidido en que se trata de "una estrategia nueva que está alineada con una decidida apuesta por la sostenibilidad, por la conservación del mar y de todos sus recursos naturales".

En este contexto, ha enmarcado los Pactos Locales, dentro del programa europeo Intelligent Cities Challenge (ICC), firmados con el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, la Universidad de Almería (UAL) y BEON.

Además, ha recordado que iniciativas como el proyecto 'LIFE' permiten anticiparse a los impactos en el litoral, impulsar un turismo azul innovador que favorezca la desestacionalización, "una acción clave para generar empleo estable a nivel local", y facilitar la prueba de soluciones constructivas adaptadas a los efectos del cambio climático.

"La idea es clara: que Almería sea un ejemplo de cómo la economía azul puede responder al mayor reto que tenemos, que es el cambio climático", ha subrayado.

La alcaldesa ha aprovechado también para invitar a los presentes a participar en la tercera edición del Sun & Blue Congress, que se celebrará en Almería como evento líder en turismo y economía azul.

Ha avanzado que este año, en alianza con la UAL y con Interreg Next Med, se presentará un Challenge universitario andaluz en el que los estudiantes afrontarán retos reales de turismo, agua y energía, con mentorías y profesorado de las tres instituciones.

"El pitch final será en el marco del Congreso y veremos todas sus propuestas. Tenemos muy claro que el empuje, la ilusión y la creatividad de los jóvenes es imprescindible para garantizar la viabilidad y el éxito de la economía azul", ha apostillado Vázquez.