Almería cierra el tercer trimestre de 2025 con casi un 83% de ocupación hotelera

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, durante la presentación del balance turístico del tercer trimestre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería ha cerrado el tercer trimestre del año con casi un 83 por ciento de ocupación hotelera y con cerca de 10.000 personas atendidas en la Oficina Municipal de Turismo, de las cuales 2.000 han sido extranjeras.

Así lo ha destacado el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, en la presentación este viernes del balance turístico de los meses de julio, agosto y septiembre, en el que ha subrayado la consolidación del turismo cultural y de cruceros junto a la tradicional demanda de actividades de sol y playa.

Según ha detallado el edil 'popular', la Oficina de Turismo ha registrado 6.000 atenciones durante el verano. Las consultas más habituales han estado relacionadas con actividades de sol y playa como rutas en kayak, paseos en barco y otras propuestas acuáticas.

"Los turistas también han preguntado información sobre Cabo de Gata, Las Salinas o las actividades de observación astronómica realizadas en la playa", ha relatado el concejal.

También ha sido relevante la demanda de información sobre visitas nocturnas a la Alcazaba, museos, rutas de tapas y festivales como Puro Latino, Dreambeach o Cooltural Fest.

El perfil mayoritario de los turistas ha sido familiar o de parejas jóvenes, con predominio del mercado nacional y con Madrid y Barcelona como principales ciudades emisoras.

En cuanto a la ocupación hotelera, el mes de julio ha concluido con un 82 por ciento de media, "tres puntos más que en 2024". Hasta cinco hoteles del centro superaron el 90 por ciento de ocupación, al igual que el Ohtels de El Toyo. Además, "este mes nos visitaron tres cruceros con más de 4.100 pasajeros a bordo, los cuales descubrieron las bondades de la ciudad, su cultura o su gastronomía", ha añadido Pérez de la Blanca.

Por su parte, el mes de agosto ha finalizado con un 87 por ciento de ocupación hotelera, "mejorando el 85 por ciento del año anterior", ha esgrimido el responsable de Turismo en la ciudad.

"En este caso, son los hoteles del Casco Histórico los que han estado incluso por encima del 95 por ciento de ocupación aprovechando los distintos festivales que se han realizado en la ciudad o la propia Feria", ha explicado Pérez de la Blanca. Este mes, además, visitó la ciudad el crucero 'Windsurf' con casi 400 pasajeros a bordo.

El mes de septiembre ha acabado con un 79 por ciento de media de ocupación hotelera, "superando igualmente en dos puntos la cifra del pasado año". Hoteles del centro de la ciudad "han estado por encima del 90 por ciento, al igual que ha sucedido en El Toyo con el Hotel Barceló", ha relatado. En este noveno mes del año se ha registrado la llegada de tres cruceros con un total de 2.200 pasajeros.

En total, han sido siete los buques que han visitado Almería durante este tercer trimestre de 2025, frente a los cinco que lo hicieron en la misma época del año 2024, "algo que demuestra claramente que el turismo de cruceros también se ha consolidado ya en nuestra ciudad".