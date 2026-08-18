Almería contará con cinco nuevos centros de transformación para acabar con los cortes de luz

Transformador ubicado en el Cerro de San Cristóbal de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y la compañía Endesa van a firmar en los próximos días un convenio de colaboración para reforzar la red eléctrica en la ciudad y acabar con los cortes de suministro, para lo que se prevé la incorporación de cinco nuevos centros de transformación en distintos barrios de la capital.

Según ha avanzado el Consistorio en una nota tras la reunión mantenida este martes con el gerente de Endesa en Almería, Juan de la Cruz Molina, la planificación prevé ubicar centros prioritarios donde se producen "mayores problemas de suministro", lo que implicará dos nuevos transformadores en Pescadería-La Chanca así como uno en Regiones, otro en Ciudad Jardín y otro más en El Zapillo.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se ha trabajado conjuntamente con la eléctrica en la búsqueda de posibles emplazamientos que permitan hacer viable la instalación de estas infraestructuras y facilitar su posterior tramitación.

La previsión es que Endesa pueda presentar los correspondientes proyectos técnicos para cada una de estas actuaciones, que serán sometidos a la tramitación administrativa y urbanística necesaria. Por su parte, el Ayuntamiento actuará con la "máxima diligencia" respecto de aquellos procedimientos y autorizaciones que sean de su competencia.

"Nuestra prioridad es ofrecer una respuesta a los vecinos. Ayuntamiento y Endesa compartimos la necesidad de avanzar con la mayor rapidez posible y estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para que estas actuaciones puedan convertirse cuanto antes en una realidad", ha subrayado la concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera.

A estas actuaciones previstas conjuntamente por el Ayuntamiento y Endesa deberá sumarse también la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para actuar frente a los enganches ilegales a la red eléctrica, según la responsable del Área de Urbanismo.

UNA SOLUCIÓN "ESTABLE"

Desde el Ayuntamiento han valorado la línea de colaboración mantenida con Endesa para abordar una situación que "preocupa tanto a la administración municipal como a los vecinos afectados". El objetivo es que el convenio permita establecer un procedimiento "ordenado y ágil" que facilite las inversiones necesarias para adaptar y reforzar la red eléctrica a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

"Somos conscientes de la preocupación de los vecinos y precisamente por ello estamos trabajando conjuntamente para buscar soluciones", ha explicado Cabrera ante una cuestión que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, sigue "personalmente" para conseguir "actuaciones concretas que permitan mejorar el suministro".

Cabrera ha afirmado que el Ayuntamiento "va a facilitar los espacios y agilizar los trámites que sean de su competencia y Endesa irá desarrollando los proyectos e inversiones necesarios". Esa colaboración es la que queremos plasmar ahora en un convenio y, sobre todo, trasladar después a actuaciones concretas sobre el terreno", ha añadido.