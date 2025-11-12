Almería Sports Destination buscará en Europa atraer eventos ligados al turismo activo y de deporte

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Almería ha acogido la cuarta edición del Almería Sports Destination Summit, en el que los miembros de la asociación del mismo nombre han explicado su interés en acudir al mercado europeo para atraer eventos ligados al "deporte activo y al aire libre, sobre todo fuera de la temporada de verano".

Así lo ha manifestado el vicepresidente de ASD, Juan Carrillo, quien ha considera que "el mercado nacional está muy saturado y consolidado, con las fechas ya ocupadas y grandes eventos".

En una nota de la Diputación de Almería, la asociación ha apostado por acudir al entorno europeo y "buscar alianzas con empresas referentes y asociaciones que nos permitan traer más visitantes" a Almería, de modo que conozcan la provincia "no solo por el sol y playa, sino también como alternativa deportiva vinculada al territorio".

Para lograr este objetivo, Carrillo cree que "el sector del turismo deportivo en Almería debe seguir avanzando en la tecnología y la profesionalización de las empresas y sus técnicos, y lógicamente intensificar la labor de marketing en el ámbito europeo".

En esta línea, Almería Sports Destination es una plataforma con 40 empresas procedentes del turismo, servicios y deporte, y en este foro han compartido ideas y experiencias, se ha fomentado el 'networking' y analizado "todas las posibilidades de Almería desde el punto de vista deportivo y turístico vinculados a la sostenibilidad".

Más de 150 personas participan en el encuentro en el que se ha rendido un homenaje a La Legión por promover La Desértica como ejemplo de deporte vinculado con el territorio y la sostenibilidad, con un impacto económico en la provincia de tres millones de euros.

El encuentro ha analizado "casos de éxito" como el "legado vivo" de los Juegos Mediterráneos a través de sus infraestructuras, el deporte base como motor territorial, el ejemplo de Lanzarote como "isla que convirtió sus hoteles en destinos deportivos" o las posibilidades de Almería con nuevos deportes como el cableski, el motociclismo, el cricket, la natación en aguas abiertas o los deportes de arena, entre otros.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, cree que Almería "lleva tiempo demostrando algo muy importante: que el deporte es un motor de cambio. Genera economía, empleo, identidad y, sobre todo, orgullo de pertenencia. Gracias al trabajo conjunto de instituciones, empresas y clubes, hemos creado una red sólida de eventos e instalaciones que mantienen a Almería activa los 365 días del año".

Según los datos de Diputación, la ciudad de Almería recibió en 2024 a más de 50.000 personas que participaron o fueron espectadores de eventos deportivos. A su vez, Vázquez ha destacado que "el deporte se ha consolidado como un factor estratégico clave en la elección de destino turístico".

"Ya no es un nicho minoritario, sino un segmento en crecimiento, de alto valor económico y gran poder de promoción territorial. Este Summit es la prueba de que atraer talento e inversión a Almería a través del deporte ya no es un sueño: ya está aquí", ha añadido.

El diputado provincial Álvaro Izquierdo ha destacado que "el Almería Sports Destination Summit es una apuesta por seguir situando a nuestra provincia en el mapa internacional del turismo deportivo".

"Contamos con un patrimonio natural privilegiado, desde nuestra costa hasta nuestros puertos de montaña, que permite disfrutar de actividades durante todo el año. Tenemos el clima, los espacios y la inspiración; y queremos sumar más eventos y oportunidades para que deportistas y visitantes encuentren aquí su mejor destino", ha explicado Izquierdo.

Desde la Diputación han asegurado que trabajan para "unir a instituciones, empresas, clubes y profesionales en una estrategia común". "Queremos impulsar nuevas iniciativas, reforzar las que ya tenemos y ampliar una agenda estable de eventos capaces de atraer actividad económica, empleo y proyección internacional. Almería es deporte, es bienestar, es estilo de vida, y esta cita nos ayudará a avanzar hacia una oferta más especializada, innovadora y competitiva".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha afirmado que "en la Junta de Andalucía trabajamos de manera constante para fomentar la práctica deportiva, mejorar nuestras infraestructuras, y apoyar a deportistas y eventos que contribuyen al crecimiento social y económico de nuestra comunidad".