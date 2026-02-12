Álvaro Ramos, nuevo alcalde de Garrucha (Almería) a raíz del pacto de alternancia con el PP

El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos, tras ser elegido en el pleno de investidura. - AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

GARRUCHA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha elegido este jueves como nuevo alcalde del municipio al concejal Álvaro Ramos, que se presentó a las elecciones bajo las siglas de Garrucha para la Gente y conformó un pacto de gobierno con el PP por el que se estableció una alcaldía de alternancia que le permitirá estar al frente del Consistorio los 14 meses que restan hasta el final del mandato.

El recién elegido primer edil ha agradecido el apoyo que le ha brindado mediante votación nominal la bancada del PP con seis ediles, el concejal de Vox y el edil con el que presentó a las elecciones, ya que con sus nueve votos se ha hecho con la vara de mando frente a la candidatura presentada por la socialista María López, que ha reunido siete apoyo de su grupo al que se ha sumado el del concejal de UCIN.

El nuevo alcalde, que fue apartado de las filas de IU por su pacto con el PP al inicio del mandato, ha agradecido a los concejales que le han votado por "anteponer el interés general de Garrucha" pese a sus "diferencias ideológicas", según ha manifestado en sus primeras palabras.

En una sesión tensa y con varias llamadas al orden que se ha extendido apenas unos 25 minutos, Ramos ha trasladado a la ciudadanía que si bien "14 meses es un tiempo muy limitado" para ejercer el gobierno local, sí supone el "tiempo suficiente para empezar a sentar las bases del cambio".

Con ello, se ha comprometido a "trabajar por la igualdad y el bienestar" de los vecinos; una tarea para la que ha pedido "lealtad" y "compromiso" a los grupos que le han apoyado, mientras que a los miembros de la oposición les ha reclamado "firmeza y rigor" en su labor de fiscalización.

"Que vigilen mi mandato duramente, pero siempre con responsabilidad, con espíritu constructivo y pensando en el bien común", les ha dirigido ante un atestado salón de plenos ante el que ha manifestado que espera contar con la "ayuda de todos" por "el bien de Garrucha". "Cuando Garrucha camina unida, no hay meta que no se pueda alcanzar", ha dicho.

La investidura de Ramos llega tras la renuncia como alcalde presentada por Pedro Zamora (PP), quien mantendrá su acta de concejal, conforme al pacto suscrito al inicio del mandato, el cual tuvo que ser reclamado ante un primer momento en el que no abandonó el cargo. El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, hizo un llamamiento público para solicitarle que cumpliera con el acuerdo de alternancia.