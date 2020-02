Amat (PP) ve una "falta de respeto" haberse "enterado por los medios" de la reactivación de la Comisaría

Publicado 21/02/2020 15:56:45 CET

ALMERÍA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), se ha quejado este viernes de la "falta de respeto institucional" hacia él y los vecinos de su municipio por parte del subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, después de que se haya "enterado por los medios de comunicación" de que el Ejecutivo planea retomar el proyecto para ubicar una Comisaría en la localidad, al tiempo que se mantendrá la presencia de la Guardia Civil, aunque con una revisión del protocolo suscrito por el regidor con el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

"Es una vergüenza", ha asegurado el primer edil roquetero en declaraciones a los periodistas, a los que ha asegurado que el Ayuntamiento está "colaborando, ayudando y poniendo dinero encima de la mesa" para introducir mejoras en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Roquetas, con una aportación de "cuatro millones" de euros.

Amat se ha mostrado partidario de una demarcación compartida por ambos cuerpos, si bien ha reclamado una postura clara al Ejecutivo. "Quiero seguridad para mi municipio y que no me vengan con tonterías, con evasivas y que no me vengan a entretener lo que tenemos que terminar", ha añadido en relación al cumplimiento del protocolo de la Guardia Civil, que aumentaría la presencia del Instituto Armado en la localidad con un mayor rango y nuevas dependencias.

Así, ha incidido en que el proyecto que se formuló hace una década para la implantación de una Comisaría de Policía Nacional estaría caduco, dado que la parcela cedida para la edificación se habrían retirado. "El terreno ya no está cedido porque es nulo de pleno derecho ese contrato", ha asegurado el también presidente del PP de Almería.

El alcalde ha insistido en que se han "cumplido" algunos aspectos del protocolo, lo que ha conllevado a contar con 200 agentes de Guardia Civil en Roquetas, así como con "dos tenientes y un capitán", todo ello bajo un gobierno del PP. "Ojalá vengan 300 policías y mantengamos los 200 guardias civiles que hay ahí, pero a mí que no me den más vueltas", ha insistido.